На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат

На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат
Парафія села Крухиничі у Локачинській селищній громаді Володимир-Волинського району приєдналася до Православної Церкви України.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

27 червня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Крухиничі, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.
На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат

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Теги: ПЦУ, Крухиничі, Волинь
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