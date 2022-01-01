За вихідні на Волині розмістили 70 переселенців

За вихідні на Волині розмістили 70 переселенців
Вихідними в області розселили та забезпечили необхідними речами 70 внутрішньо-переміщених осіб. Загалом на Волині прийняли 69 тис. 338 громадян з регіонів, що постраждали від збройних дій російського окупанта.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Станом на ранок 27 червня статус ВПО отримали 60 тис. 455 осіб. Це становить 42 тис. 205 сім’ї, у яких 18 тис. 991 – діти.

Наразі в області можна розмістити ще понад 4 тисячі осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).

Також, 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації (школи, садочки, заклади культури, амбулаторії, релігійні споруди, комунальні приміщення, тощо).

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Теги: переселенці, Волинь
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