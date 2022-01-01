За вихідні на Волині розмістили 70 переселенців





Про це повідомили у Волинській ОВА.



Станом на ранок 27 червня статус ВПО отримали 60 тис. 455 осіб. Це становить 42 тис. 205 сім’ї, у яких 18 тис. 991 – діти.



Наразі в області можна розмістити ще понад 4 тисячі осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).



Також, 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації (школи, садочки, заклади культури, амбулаторії, релігійні споруди, комунальні приміщення, тощо).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихідними в області розселили та забезпечили необхідними речами 70 внутрішньо-переміщених осіб. Загалом на Волині прийняли 69 тис. 338 громадян з регіонів, що постраждали від збройних дій російського окупанта.Про це повідомили у Волинській ОВА.Станом на ранок 27 червня статус ВПО отримали 60 тис. 455 осіб. Це становить 42 тис. 205 сім’ї, у яких 18 тис. 991 – діти.Наразі в області можна розмістити ще понад 4 тисячі осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).Також, 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації (школи, садочки, заклади культури, амбулаторії, релігійні споруди, комунальні приміщення, тощо).

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