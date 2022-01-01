Луцькі п'ятикласники передали на «Байрактари» виручені з продажу черешні гроші. ВІДЕО

Луцькі п'ятикласники передали на «Байрактари» виручені з продажу черешні гроші. ВІДЕО
Хлопці, які у Луцьку збирали гроші на "Байрактар" продаючи черешні, як і обіцяли, переказали половину виручки благодійному фонду Сергія Притули.

Про це розповіла Суспільному мама одного зі школярів Тетяна Гармата.

Чек з термінала, про переказ коштів Сергій Заяць і Давид Щегельський сфотографували, щоб показати лучанам, які купували у них ягоди. Сам процес передачі грошей зняли на відео.

Загалом п'ятикласники переказали на купівлю "Байрактару" для української армії 1200 гривень.

Нагадаємо, фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”.


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Теги: продаж черешні, школярі, Луцьк, Байрактари
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