План перевиконали: українці за 3 дні скинулися на 4 «Байрактари»

План перевиконали: українці за 3 дні скинулися на 4 «Байрактари»
Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”.

Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив блогер Ігор Лаченков.

Блогер повідомив, що небайдужі українці зібрали 600 мільйонів гривень.

Сергій Притула у відеозверненні подякував українському народу за активність.

“Проєкт “Народний Байрактар” свої місії виконав. Це проєкт про українську крутість, гідність, викорінення меншовартості. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українця немає нічого неможливого… Те, що ви зробили за чотири дні – не зробив ще ніхто. Ваша крутість – це те, з чим ви маєте жити далі усвідомлено”, – сказав Притула.

Спочатку планували за 7 днів зібрати на три “Байрактари”, проте українцям вдалося зібрати на три "Байрактари" за три дні.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: благодійність, війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випускниця з Маріуполя отримала атестат і «золоту» медаль у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
План перевиконали: українці за 3 дні скинулися на 4 «Байрактари»
Сьогодні, 21:31
Окупанти викрадають родичів та дітей українських військових
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 25 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
На АЗС скоро буде більше дизеля, – експерт
Сьогодні, 19:36
Схожі новини
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
04 червень, 02:18
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
27 травень, 08:35
У Сєвєродонецьку – штурм: яка ситуація на усіх напрямках У Сєвєродонецьку – штурм: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:47
ЗСУ зупинили наступ на Луганщині: яка ситуація на усіх напрямках ЗСУ зупинили наступ на Луганщині: яка ситуація на усіх напрямках
23 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Випускниця з Маріуполя отримала атестат і «золоту» медаль у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
 0
План перевиконали: українці за 3 дні скинулися на 4 «Байрактари»
Сьогодні, 21:31
 0
Окупанти викрадають родичів та дітей українських військових
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 25 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
На АЗС скоро буде більше дизеля, – експерт
Сьогодні, 19:36
 0
Медіа
відео
1/8