План перевиконали: українці за 3 дні скинулися на 4 «Байрактари»

Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”.Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив блогер Ігор Лаченков.Блогер повідомив, що небайдужі українці зібрали 600 мільйонів гривень.Сергій Притула у відеозверненні подякував українському народу за активність.“Проєкт “Народний Байрактар” свої місії виконав. Це проєкт про українську крутість, гідність, викорінення меншовартості. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українця немає нічого неможливого… Те, що ви зробили за чотири дні – не зробив ще ніхто. Ваша крутість – це те, з чим ви маєте жити далі усвідомлено”, – сказав Притула.Спочатку планували за 7 днів зібрати на три “Байрактари”, проте українцям вдалося зібрати на три "Байрактари" за три дні.