План перевиконали: українці за 3 дні скинулися на 4 «Байрактари»
Сьогодні, 21:31
Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”.
Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив блогер Ігор Лаченков.
Блогер повідомив, що небайдужі українці зібрали 600 мільйонів гривень.
Сергій Притула у відеозверненні подякував українському народу за активність.
“Проєкт “Народний Байрактар” свої місії виконав. Це проєкт про українську крутість, гідність, викорінення меншовартості. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українця немає нічого неможливого… Те, що ви зробили за чотири дні – не зробив ще ніхто. Ваша крутість – це те, з чим ви маєте жити далі усвідомлено”, – сказав Притула.
Спочатку планували за 7 днів зібрати на три “Байрактари”, проте українцям вдалося зібрати на три "Байрактари" за три дні.
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Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив блогер Ігор Лаченков.
Блогер повідомив, що небайдужі українці зібрали 600 мільйонів гривень.
Сергій Притула у відеозверненні подякував українському народу за активність.
“Проєкт “Народний Байрактар” свої місії виконав. Це проєкт про українську крутість, гідність, викорінення меншовартості. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українця немає нічого неможливого… Те, що ви зробили за чотири дні – не зробив ще ніхто. Ваша крутість – це те, з чим ви маєте жити далі усвідомлено”, – сказав Притула.
Спочатку планували за 7 днів зібрати на три “Байрактари”, проте українцям вдалося зібрати на три "Байрактари" за три дні.
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