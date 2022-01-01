Погода на завтра, 25 червня, у Луцьку

Погода на завтра, 25 червня, у Луцьку
Ясна погода протримається у Луцьку 25 червня зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 14°С до 27°С.

Народний прогноз погоди: 25 червня відзначається день пам'яті преподобних Петра Афонського і Онуфрія Великого. У народі цей день часто називали Петро Поворот, оскільки з Петра Афонського сонце на зиму, а літо на спеку повертає. У минулі часи було прийнято сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду - чорне (гречку). Виконання цього правила гарантувало успіх. У цей день випадають великі роси. Наші пращури примітили, якщо дощ йде маленькими краплями - буде йти довго.

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Теги: погода, Луцьк
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