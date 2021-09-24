На АЗС скоро буде більше дизеля, – експерт





Про це повідомляє директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у



«Це говорить про те, що промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС.



«Може на тижні Черкаси піділлєм» - вже такі у трейдерів зухвалі плани.



Більшає й оптова пропозиція й бензину. Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально!», - зазначив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці. Тому найближчим часом на АЗС дизельного палива стане більше.Про це повідомляє директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook «Це говорить про те, що промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС.«Може на тижні Черкаси піділлєм» - вже такі у трейдерів зухвалі плани.Більшає й оптова пропозиція й бензину. Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально!», - зазначив він.

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