На АЗС скоро буде більше дизеля, – експерт

На АЗС скоро буде більше дизеля, – експерт
Оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці. Тому найближчим часом на АЗС дизельного палива стане більше.

Про це повідомляє директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook.

«Це говорить про те, що промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС.

«Може на тижні Черкаси піділлєм» - вже такі у трейдерів зухвалі плани.

Більшає й оптова пропозиція й бензину. Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально!», - зазначив він.

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Теги: АЗС, дизель
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