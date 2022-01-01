Суд заборонив діяльність колишньої «Партії політики Путіна»

Суд заборонив діяльність колишньої «Партії політики Путіна»
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії «Русь Єдина», яка раніше мала назву «Партія політики Путіна».

Про це повідомили на сторінці суду у фейсбуці.

«Інформуємо, що судом задоволені позовні вимоги Мін'юсту: заборонено діяльність політичної партії «Русь Єдина», – йдеться у рішенні суду.

Гроші та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передали у власність держави.

Довідково:

Партію зареєстрували у 2003 році під назвою «Слов'янський народно-патріотичний союз». 2005 року партія змінила назву на «Партія політики Путіна». Партія брала участь у парламентських виборах 2006 року, де набрала лише 0,12% голосів.

За інформацією, Youcontrol ще 21 червня 2022 року в Україні діяло 17 осередків «Партії політики Путіна» і ще 10 – «Русь Єдина».

Нагадаємо, 20 березня 2022 року РНБО призупинила діяльність деяких партій на період дії воєнного стану.

14 квітня Рада призупинила діяльність ОПЗЖ у парламенті, а 12 травня її фракція перестала існувати. Замість фракції ОПЗЖ у парламенті створили дві депутатські групи: перша – Платформа за життя та мир, друга – Відновлення України.

8 червня суд заборонив діяльність Опоблоку, 13 червня – заборонив партію Соціалісти Цушка, а також Справедливість та розвиток, 14 червня – партію херсонського гауляйтера росіян Блок Володимира Сальдо, партію Держава та партію Наші екснардепа Мураєва, 15 червня – Соцпартію України.

20 червня суд заборонив ОПЗЖ. 23 червня – Прогресивну соціалістичну партію України.

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Теги: «Русь Єдина», партія, заборона
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