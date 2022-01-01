Суд заборонив діяльність колишньої «Партії політики Путіна»





Про це



«Інформуємо, що судом задоволені позовні вимоги Мін'юсту: заборонено діяльність політичної партії «Русь Єдина», – йдеться у рішенні суду.



Гроші та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передали у власність держави.



Довідково:



Партію зареєстрували у 2003 році під назвою «Слов'янський народно-патріотичний союз». 2005 року партія змінила назву на «Партія політики Путіна». Партія брала участь у парламентських виборах 2006 року, де набрала лише 0,12% голосів.



За інформацією, Youcontrol ще 21 червня 2022 року в Україні діяло 17 осередків «Партії політики Путіна» і ще 10 – «Русь Єдина».



Нагадаємо, 20 березня 2022 року РНБО призупинила діяльність деяких партій на період дії воєнного стану.



14 квітня Рада призупинила діяльність ОПЗЖ у парламенті, а 12 травня її фракція перестала існувати. Замість фракції ОПЗЖ у парламенті створили дві депутатські групи: перша – Платформа за життя та мир, друга – Відновлення України.



8 червня суд заборонив діяльність Опоблоку, 13 червня – заборонив партію Соціалісти Цушка, а також Справедливість та розвиток, 14 червня – партію херсонського гауляйтера росіян Блок Володимира Сальдо, партію Держава та партію Наші екснардепа Мураєва, 15 червня – Соцпартію України.



20 червня суд заборонив ОПЗЖ. 23 червня – Прогресивну соціалістичну партію України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії «Русь Єдина», яка раніше мала назву «Партія політики Путіна».Про це повідомили на сторінці суду у фейсбуці.«Інформуємо, що судом задоволені позовні вимоги Мін'юсту: заборонено діяльність політичної партії «Русь Єдина», – йдеться у рішенні суду.Гроші та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передали у власність держави.Партію зареєстрували у 2003 році під назвою «Слов'янський народно-патріотичний союз». 2005 року партія змінила назву на «Партія політики Путіна». Партія брала участь у парламентських виборах 2006 року, де набрала лише 0,12% голосів.За інформацією, Youcontrol ще 21 червня 2022 року в Україні діяло 17 осередків «Партії політики Путіна» і ще 10 – «Русь Єдина».Нагадаємо, 20 березня 2022 року РНБО призупинила діяльність деяких партій на період дії воєнного стану.14 квітня Рада призупинила діяльність ОПЗЖ у парламенті, а 12 травня її фракція перестала існувати. Замість фракції ОПЗЖ у парламенті створили дві депутатські групи: перша – Платформа за життя та мир, друга – Відновлення України.8 червня суд заборонив діяльність Опоблоку, 13 червня – заборонив партію Соціалісти Цушка, а також Справедливість та розвиток, 14 червня – партію херсонського гауляйтера росіян Блок Володимира Сальдо, партію Держава та партію Наші екснардепа Мураєва, 15 червня – Соцпартію України.20 червня. 23 червня – Прогресивну соціалістичну партію України.

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