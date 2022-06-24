У Харкові за 4 місяці російського вторгнення з-під завалів дістали майже 180 тіл загиблих





Про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник під час брифінгу у п'ятницю, 24 червня, пише



«На сьогодні рятувальники Харківського гарнізону провели розбір завалів на більш ніж 140 об'єктах, на яких було врятовано понад 160 осіб та, на жаль, вилучено тіла 179 загиблих», - сказав Торяник.



За словами рятувальника, найбільш масштабні пошукові роботи та роботи з розбору завалів проводились у Шевченківському та Київському районах, а також у Харківському районі області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку російського вторгнення харківські рятувальники розібрали більш ніж 140 зруйнованих об'єктів та витягли з-під завалів тіла 179 загиблих.Про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник під час брифінгу у п'ятницю, 24 червня, пише "Слово і Діло". «На сьогодні рятувальники Харківського гарнізону провели розбір завалів на більш ніж 140 об'єктах, на яких було врятовано понад 160 осіб та, на жаль, вилучено тіла 179 загиблих», - сказав Торяник.За словами рятувальника, найбільш масштабні пошукові роботи та роботи з розбору завалів проводились у Шевченківському та Київському районах, а також у Харківському районі області.

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