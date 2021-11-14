На Волині автівка збила 55-річного велосипедиста: його госпіталізували

За минулу добу трапилось дві ДТП на Волині. Внаслідок однієї з них постраждав чоловік.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.23 червня близько 12 години поблизу села Великий Окорськ водій авто Fiat не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та зіткнувся з 55-річним велосипедистом.Внаслідок автопригоди керманич двоколісного отримав різного ступеня тілесні ушкодження та був госпіталізований. На місці події працювала слідчо-оперативна група Володимир-Волинського РВП.Також ще одна ДТП трапилась учора ввечері поблизу с. Іваничі. 55-річна водійка автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі та зіткнулась з авто Honda.В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва учасники отримали незначні тілесні ушкодження, нікого з місця події не госпіталізовували.За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.