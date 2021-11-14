На Волині автівка збила 55-річного велосипедиста: його госпіталізували

На Волині автівка збила 55-річного велосипедиста: його госпіталізували
За минулу добу трапилось дві ДТП на Волині. Внаслідок однієї з них постраждав чоловік.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

23 червня близько 12 години поблизу села Великий Окорськ водій авто Fiat не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та зіткнувся з 55-річним велосипедистом.

Внаслідок автопригоди керманич двоколісного отримав різного ступеня тілесні ушкодження та був госпіталізований. На місці події працювала слідчо-оперативна група Володимир-Волинського РВП.
На Волині автівка збила 55-річного велосипедиста: його госпіталізували

Також ще одна ДТП трапилась учора ввечері поблизу с. Іваничі. 55-річна водійка автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі та зіткнулась з авто Honda.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва учасники отримали незначні тілесні ушкодження, нікого з місця події не госпіталізовували.

За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.

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Теги: ДТП, Волинь, велосипедист
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