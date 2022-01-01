У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів

Олександра і Михайла Кононовичів судитимуть за дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу.



Про це



Судове засідання заплановане на 30 червня 2022 року в Солом’янському районному суді міста Києва.



Братів Кононовичів затримали в Києві на початку повномасштабної вторгнення Росії.



«Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії», – повідомляли 6 березня на сторінці СБУ в Facebook.



До обох був застосований запобіжний захід – тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комуністівсудитимуть за дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу.Про це «Силі правди» повідомили в Службі безпеки України.Судове засідання заплановане на 30 червня 2022 року в Солом’янському районному суді міста Києва.Братів Кононовичів затримали в Києві на початку повномасштабної вторгнення Росії.«Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії», – повідомляли 6 березня на сторінці СБУ в Facebook.До обох був застосований запобіжний захід – тримання під вартою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію