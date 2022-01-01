У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів

У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів
Комуністів Олександра і Михайла Кононовичів судитимуть за дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу.

Про це «Силі правди» повідомили в Службі безпеки України.

Судове засідання заплановане на 30 червня 2022 року в Солом’янському районному суді міста Києва.

Братів Кононовичів затримали в Києві на початку повномасштабної вторгнення Росії.

«Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії», – повідомляли 6 березня на сторінці СБУ в Facebook.

До обох був застосований запобіжний захід – тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: брати Кононовичі, Росія, вторгнення, суд, Київ, комуністи, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів
Сьогодні, 16:28
Кремль планує підрив будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України
Сьогодні, 16:17
СБУ викрила агентурну мережу Росії, до якої входив нардеп України Андрій Деркач. ВІДЕО
Сьогодні, 16:05
На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія
Сьогодні, 16:01
У громадах Любешівщини, які межують з Білоруссю, заборонили збирати чорниці. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
«У нас танків не буде. Будуть диверсійні групи», – атовець про можливий сценарій воєнних дій у Луцьку «У нас танків не буде. Будуть диверсійні групи», – атовець про можливий сценарій воєнних дій у Луцьку
12 лютий, 17:59
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим
15 червень, 12:15
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Маркіяном Нагорнюком Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Маркіяном Нагорнюком
02 червень, 10:56
30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту 30-річного киянина-колаборанта, який агітував за «рускій мір» на Волині, взяли під варту
17 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів
Сьогодні, 16:28
 0
Кремль планує підрив будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України
Сьогодні, 16:17
 0
СБУ викрила агентурну мережу Росії, до якої входив нардеп України Андрій Деркач. ВІДЕО
Сьогодні, 16:05
 0
На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія
Сьогодні, 16:01
 0
У громадах Любешівщини, які межують з Білоруссю, заборонили збирати чорниці. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:49
 0
Медіа
відео
1/8