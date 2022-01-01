У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів
Сьогодні, 16:28
Комуністів Олександра і Михайла Кононовичів судитимуть за дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу.
Про це «Силі правди» повідомили в Службі безпеки України.
Судове засідання заплановане на 30 червня 2022 року в Солом’янському районному суді міста Києва.
Братів Кононовичів затримали в Києві на початку повномасштабної вторгнення Росії.
«Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії», – повідомляли 6 березня на сторінці СБУ в Facebook.
До обох був застосований запобіжний захід – тримання під вартою.
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Про це «Силі правди» повідомили в Службі безпеки України.
Судове засідання заплановане на 30 червня 2022 року в Солом’янському районному суді міста Києва.
Братів Кононовичів затримали в Києві на початку повномасштабної вторгнення Росії.
«Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії», – повідомляли 6 березня на сторінці СБУ в Facebook.
До обох був застосований запобіжний захід – тримання під вартою.
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