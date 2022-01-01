Повідомили про підозру трьом російським військовим, які катували українців на Чернігівщині





Про це



У період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка ці особи у групі з іншими військовими РФ вдиралися до осель мирних мешканців і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ.



Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали у цьому участь.



За свідченнями одного з потерпілих, російські військовослужбовці били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.



Іншого потерпілого злочинці утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались і били. Його матір похилого віку окупанти тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також загарбники відібрали у чоловіка машину і використовували її для перевезення награбованого у місцевих мешканців майна.



Жорстоке поводження загарбників з мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними показаннями свідків і потерпілих, які впізнали воєнних злочинців за фотографіями.



Фігурантам проваджень заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб). Встановлюються особи інших військовослужбовців РФ, причетних до скоєння злочинів проти мирного населення України.



Документування протиправної діяльності проводилось слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які катували українців на Чернігівщині.Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.У період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка ці особи у групі з іншими військовими РФ вдиралися до осель мирних мешканців і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ.Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали у цьому участь.За свідченнями одного з потерпілих, російські військовослужбовці били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.Іншого потерпілого злочинці утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались і били. Його матір похилого віку окупанти тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також загарбники відібрали у чоловіка машину і використовували її для перевезення награбованого у місцевих мешканців майна.Жорстоке поводження загарбників з мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними показаннями свідків і потерпілих, які впізнали воєнних злочинців за фотографіями.Фігурантам проваджень заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб). Встановлюються особи інших військовослужбовців РФ, причетних до скоєння злочинів проти мирного населення України.Документування протиправної діяльності проводилось слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

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