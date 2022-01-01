Випускниця з Маріуполя отримала атестат і «золоту» медаль у Луцьку. ВІДЕО

Єлизавета Злиднєва – переселенка з Маріуполя. Дівчина закінчила одинадцятий клас у луцькій школі № 2 із "золотою" медаллю. На вручення атестата приїхала з Польщі разом з мамою.



Крім Єлизавети ще троє школярів-переселенців дистанційно закінчували навчання у луцькій школі № 2, - повідомляє

Дівчина розповіла Суспільному, що усі її однокласники з Маріуполя живі та здорові, а ось школи, в якій вони навчались вже немає. Заклад згорів після обстрілів російськими військовими.



"Стільки спогадів було. Тепер я здобула нових друзів, закінчую перший етап у житті і переходжу в другий. Я дуже рада", – говорить випускниця.



Мама Єлизавети, Лариса, каже: в рідному Маріуполі не вціліло нічого. Виїхали закордон, де зараз мешкають. Випускний доньки називає святом.



"Уявляли не так, але все добре, ми живі, ми тут, ми в Україні, все гаразд. Що буде потім – я не знаю, я сподіваюсь, що все буде гаразд, ми зможемо повернутися і все буде, як раніше, навіть краще", – каже Лариса Злиднєва.



До якого вищого навчального закладу буде вступати, – Єлизавета Злиднєва каже, – ще не вирішила, але, вірить, що все вдасться.



За даними начальниці обласного управління освіти і науки Людмили Плахотної, цього року на Волині закінчили школу 8 011 волинян-одинадцятикласників. В області навчалися 123 дитини з територій, де тривають бої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – переселенка з Маріуполя. Дівчина закінчила одинадцятий клас у луцькій школі № 2 із "золотою" медаллю. На вручення атестата приїхала з Польщі разом з мамою.Крім Єлизавети ще троє школярів-переселенців дистанційно закінчували навчання у луцькій школі № 2, - повідомляє Суспільне.

Дівчина розповіла Суспільному, що усі її однокласники з Маріуполя живі та здорові, а ось школи, в якій вони навчались вже немає. Заклад згорів після обстрілів російськими військовими."Стільки спогадів було. Тепер я здобула нових друзів, закінчую перший етап у житті і переходжу в другий. Я дуже рада", – говорить випускниця.Мама Єлизавети, Лариса, каже: в рідному Маріуполі не вціліло нічого. Виїхали закордон, де зараз мешкають. Випускний доньки називає святом."Уявляли не так, але все добре, ми живі, ми тут, ми в Україні, все гаразд. Що буде потім – я не знаю, я сподіваюсь, що все буде гаразд, ми зможемо повернутися і все буде, як раніше, навіть краще", – каже Лариса Злиднєва.До якого вищого навчального закладу буде вступати, – Єлизавета Злиднєва каже, – ще не вирішила, але, вірить, що все вдасться.За даними начальниці обласного управління освіти і науки Людмили Плахотної, цього року на Волині закінчили школу 8 011 волинян-одинадцятикласників. В області навчалися 123 дитини з територій, де тривають бої.

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