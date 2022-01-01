Народні «Байрактари», урожай медалей і освідчення під звук сирен: добрі новини від ВолиньPost за 24 червня

Випускні цьогоріч не такі гамірні, а 24 червня на календарі відчувається, на жаль, на лютий. В країні досі триває війна, але це єдина погана новина у цій підбірці, далі – лише про позитив.Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!Росія у війні з Україною продовжує втрачати не тільки живу силу, а й свою техніку, вартість якої складає мільйони доларів. Українські воїни назавжди приземлили ще один ворожий гвинтокрил. Глава Львівської обласної військової адміністраціїзазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.Графіті у вигляді Гербу України по центру, оточеного «вінком зірок ЄС», намальовано на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу. Робота виконана в «українських» кольорах: тло – синє, герб, зірки та напис – жовтим кольором.«Україна була та є Європою, і її майбутнє – у складі Євросоюзу. Відбиваючи зараз російську агресію та захищаючи Європу, Україна доводить, що вона заслуговує на це майбутнє", - зазначив автор графіті, білоруський митецьДодатковий пакет допомоги передбачає надання Україні озброєння, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси для артилерії, патрульні кораблі тощо.Стомлені, розчаровані, але із великою витримкою та силою. Безстрашні українські захисники стали мотивацією для луцької художниці. 20-річнаіз дня у день у своїх роботах зображає тих, хто обороняє Україну і цілий світ.Роботу «Обличчя Азовсталі» художниця розіграє на благодійній лотереї у соцмережах. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників.Традиційна добра статистика. Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб;- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,- артилерійських систем – 759 (+3) од,- РСЗВ - 241 (+1) од,- засобів ППО - 99 (+0) од,- літаків – 216 (+0) од,- гелікоптерів – 183 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),- крилатих ракет - 137 (+0),- кораблів/катерів - 14 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,- спеціальної техніки - 60 (+0).Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант«Мазай», автор книги «Їх там немає» продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований!виборола перемогу в перший день міжнародних змагань. Спортсменка стала срібним призером у найважчій ваговій категорії до 76 кг. Загалом цього змагального дня п'ятеро українок здобули нагороди на Matteo Pellicone.Такий урожай медалей зібрали луцькі випускники 2022 року! Сьогодні, 24 червня, на Театральному майдані Луцька медалістам вручали заслужені нагороди. Урочисту місію доручили Луцькому міському головіВійна тільки загострила високі почуття волинського рятувальникаі не змінила їхню мрію стати подружжям, створити щасливу сім`ю.Освідчення Володимира відбувались за непередбачуваним сценарієм. Того довгоочікуваного дня Володимир запросив кохану на Високий Замок – найвищу міську вершину, що здіймається над древнім Львовом. Саме там він планував зробити пропозицію руки і серця Марії.Раптовий гул сирен повітряної тривоги змусив залишити височінь, але не зламав його планів. Спустившись східцями до будівлі ГУ ДСНС у Львівській області, він все ж освідчився коханій і подарував свій величезний букет троянд, а у відповідь отримав таке бажане «ТАК»!Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”. Небайдужі українці зібрали 600 мільйонів гривень.