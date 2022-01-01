Народні «Байрактари», урожай медалей і освідчення під звук сирен: добрі новини від ВолиньPost за 24 червня
24 червень, 22:59
Випускні цьогоріч не такі гамірні, а 24 червня на календарі відчувається, на жаль, на лютий. В країні досі триває війна, але це єдина погана новина у цій підбірці, далі – лише про позитив.
Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!
Сьогодні, 24 червня, ми писали про таке:
Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Росія у війні з Україною продовжує втрачати не тільки живу силу, а й свою техніку, вартість якої складає мільйони доларів. Українські воїни назавжди приземлили ще один ворожий гвинтокрил. Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.
У Відні з'явилося графіті «Україна в ЄС». ФОТО
Графіті у вигляді Гербу України по центру, оточеного «вінком зірок ЄС», намальовано на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу. Робота виконана в «українських» кольорах: тло – синє, герб, зірки та напис – жовтим кольором.
«Україна була та є Європою, і її майбутнє – у складі Євросоюзу. Відбиваючи зараз російську агресію та захищаючи Європу, Україна доводить, що вона заслуговує на це майбутнє", - зазначив автор графіті, білоруський митець Михась Смольські.
У Пентагоні анонсували надання Україні додаткового пакета допомоги на 450 млн доларів
Додатковий пакет допомоги передбачає надання Україні озброєння, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси для артилерії, патрульні кораблі тощо.
Художниця з Луцька малює обличчя «Азовсталі»
Стомлені, розчаровані, але із великою витримкою та силою. Безстрашні українські захисники стали мотивацією для луцької художниці. 20-річна Анастасія Куц із дня у день у своїх роботах зображає тих, хто обороняє Україну і цілий світ.
Роботу «Обличчя Азовсталі» художниця розіграє на благодійній лотереї у соцмережах. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників.
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За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Традиційна добра статистика. Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб;
- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ - 241 (+1) од,
- засобів ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
- крилатих ракет - 137 (+0),
- кораблів/катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
- спеціальної техніки - 60 (+0).
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ
Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв «Мазай», автор книги «Їх там немає» продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований!
Волинянка стала віцечемпіонкою турніру з боротьби в Римі
Анастасія Алпєєва виборола перемогу в перший день міжнародних змагань. Спортсменка стала срібним призером у найважчій ваговій категорії до 76 кг. Загалом цього змагального дня п'ятеро українок здобули нагороди на Matteo Pellicone.
Щиро вітаємо і зичимо ще більше перемог!
160 золотих та 43 срібних: у Луцьку вручили нагороди випускникам-медалістам. ФОТО
Такий урожай медалей зібрали луцькі випускники 2022 року! Сьогодні, 24 червня, на Театральному майдані Луцька медалістам вручали заслужені нагороди. Урочисту місію доручили Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку.
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Волинський рятувальник під гул повітряної тривоги освідчився коханій
Війна тільки загострила високі почуття волинського рятувальника Володимира Стасюка і Марії Лакізи і не змінила їхню мрію стати подружжям, створити щасливу сім`ю.
Освідчення Володимира відбувались за непередбачуваним сценарієм. Того довгоочікуваного дня Володимир запросив кохану на Високий Замок – найвищу міську вершину, що здіймається над древнім Львовом. Саме там він планував зробити пропозицію руки і серця Марії.
Раптовий гул сирен повітряної тривоги змусив залишити височінь, але не зламав його планів. Спустившись східцями до будівлі ГУ ДСНС у Львівській області, він все ж освідчився коханій і подарував свій величезний букет троянд, а у відповідь отримав таке бажане «ТАК»!
Українці за 3 дні змогли зібрати гроші на 4 «Байрактари»
Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”. Небайдужі українці зібрали 600 мільйонів гривень.
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Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!
Сьогодні, 24 червня, ми писали про таке:
Львівські десантники збили ворожий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів
Росія у війні з Україною продовжує втрачати не тільки живу силу, а й свою техніку, вартість якої складає мільйони доларів. Українські воїни назавжди приземлили ще один ворожий гвинтокрил. Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вартість збитого російського Ка-52 складає 16 мільйонів доларів.
У Відні з'явилося графіті «Україна в ЄС». ФОТО
Графіті у вигляді Гербу України по центру, оточеного «вінком зірок ЄС», намальовано на стіні популярної серед молоді набережної Дунайського каналу. Робота виконана в «українських» кольорах: тло – синє, герб, зірки та напис – жовтим кольором.
«Україна була та є Європою, і її майбутнє – у складі Євросоюзу. Відбиваючи зараз російську агресію та захищаючи Європу, Україна доводить, що вона заслуговує на це майбутнє", - зазначив автор графіті, білоруський митець Михась Смольські.
У Пентагоні анонсували надання Україні додаткового пакета допомоги на 450 млн доларів
Додатковий пакет допомоги передбачає надання Україні озброєння, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси для артилерії, патрульні кораблі тощо.
Художниця з Луцька малює обличчя «Азовсталі»
Стомлені, розчаровані, але із великою витримкою та силою. Безстрашні українські захисники стали мотивацією для луцької художниці. 20-річна Анастасія Куц із дня у день у своїх роботах зображає тих, хто обороняє Україну і цілий світ.
Роботу «Обличчя Азовсталі» художниця розіграє на благодійній лотереї у соцмережах. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
За добу ЗСУ знищили приблизно 100 окупантів, 3 танки та 5 бойових броньованих машин
Традиційна добра статистика. Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34530 (+100 за добу) осіб;
- танків ‒ 1507 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ - 241 (+1) од,
- засобів ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
- крилатих ракет - 137 (+0),
- кораблів/катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
- спеціальної техніки - 60 (+0).
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ
Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв «Мазай», автор книги «Їх там немає» продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований!
Волинянка стала віцечемпіонкою турніру з боротьби в Римі
Анастасія Алпєєва виборола перемогу в перший день міжнародних змагань. Спортсменка стала срібним призером у найважчій ваговій категорії до 76 кг. Загалом цього змагального дня п'ятеро українок здобули нагороди на Matteo Pellicone.
Щиро вітаємо і зичимо ще більше перемог!
160 золотих та 43 срібних: у Луцьку вручили нагороди випускникам-медалістам. ФОТО
Такий урожай медалей зібрали луцькі випускники 2022 року! Сьогодні, 24 червня, на Театральному майдані Луцька медалістам вручали заслужені нагороди. Урочисту місію доручили Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Волинський рятувальник під гул повітряної тривоги освідчився коханій
Війна тільки загострила високі почуття волинського рятувальника Володимира Стасюка і Марії Лакізи і не змінила їхню мрію стати подружжям, створити щасливу сім`ю.
Освідчення Володимира відбувались за непередбачуваним сценарієм. Того довгоочікуваного дня Володимир запросив кохану на Високий Замок – найвищу міську вершину, що здіймається над древнім Львовом. Саме там він планував зробити пропозицію руки і серця Марії.
Раптовий гул сирен повітряної тривоги змусив залишити височінь, але не зламав його планів. Спустившись східцями до будівлі ГУ ДСНС у Львівській області, він все ж освідчився коханій і подарував свій величезний букет троянд, а у відповідь отримав таке бажане «ТАК»!
Українці за 3 дні змогли зібрати гроші на 4 «Байрактари»
Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”. Небайдужі українці зібрали 600 мільйонів гривень.
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