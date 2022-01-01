Українські військові знову завдали удар по острову Зміїний. ВІДЕО

Українські військові знову завдали удар по острову Зміїний. ВІДЕО
Різнорідні сили оборони продовжують операцію на Зміїному, наносять нові ураження противнику.

Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь».

Цієї ночі, 27 червня, ЗСУ нанесли понад десять влучних уражень по острову.

Одне з них – по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів дорозвідується.


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Теги: острів Зміїний, удар
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