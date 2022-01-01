Українські військові знову завдали удар по острову Зміїний. ВІДЕО





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Цієї ночі, 27 червня, ЗСУ нанесли понад десять влучних уражень по острову.



Одне з них – по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів дорозвідується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різнорідні сили оборони продовжують операцію на Зміїному, наносять нові ураження противнику.Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь».Цієї ночі, 27 червня, ЗСУ нанесли понад десять влучних уражень по острову.Одне з них – по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів дорозвідується.

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