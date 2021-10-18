Волинська дзюдоїстка виборола «бронзу» на змаганнях в Хорватії. ВІДЕО
Сьогодні, 16:22
Дзюдоїстка Діана Семченко з міста Любомля у складі збірної України посіла третє місце на чемпіонаті Європи серед кадетів у місті Пореч – European Judo Championships Cadets Porec 2022.
Про це пише Суспільне з посиланням на Федерацію дзюдо України.
У фіналі на татамі змагалися четверо спортсменів з України проти команди з Франції. В змішаному командному турнірі українська команда отримала три очки з чотирьох.
Волинянка виступила у ваговій категорій понад 70 кілограмів. Діана Семченко змагалася з дзюдоїсткою М'єнанді Лалоу з Франції, над якою здобула перемогу.
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Про це пише Суспільне з посиланням на Федерацію дзюдо України.
У фіналі на татамі змагалися четверо спортсменів з України проти команди з Франції. В змішаному командному турнірі українська команда отримала три очки з чотирьох.
Волинянка виступила у ваговій категорій понад 70 кілограмів. Діана Семченко змагалася з дзюдоїсткою М'єнанді Лалоу з Франції, над якою здобула перемогу.
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