Волинська дзюдоїстка виборола «бронзу» на змаганнях в Хорватії. ВІДЕО

Діана Семченко з міста Любомля у складі збірної України посіла третє місце на чемпіонаті Європи серед кадетів у місті Пореч – European Judo Championships Cadets Porec 2022.



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У фіналі на татамі змагалися четверо спортсменів з України проти команди з Франції. В змішаному командному турнірі українська команда отримала три очки з чотирьох.



Волинянка виступила у ваговій категорій понад 70 кілограмів. Діана Семченко змагалася з дзюдоїсткою М'єнанді Лалоу з Франції, над якою здобула перемогу.





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