ЗСУ відтісняють ворога на Півдні





Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, пише



"Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.



Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій", - сказала Гуменюк.



Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів та ракетних ударів у глибокий тил.



"Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі", - сказала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили Україні потроху відтісняють ворога на Півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу.Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Українина брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, пише "Українська правда". "Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій", - сказала Гуменюк.Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів та ракетних ударів у глибокий тил."Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі", - сказала вона.

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