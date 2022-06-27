ЗСУ відтісняють ворога на Півдні
Сьогодні, 16:39
Збройні сили Україні потроху відтісняють ворога на Півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу.
Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, пише "Українська правда".
"Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.
Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій", - сказала Гуменюк.
Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів та ракетних ударів у глибокий тил.
"Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі", - сказала вона.
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Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, пише "Українська правда".
"Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.
Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій", - сказала Гуменюк.
Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів та ракетних ударів у глибокий тил.
"Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі", - сказала вона.
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