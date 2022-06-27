ЗСУ відтісняють ворога на Півдні

ЗСУ відтісняють ворога на Півдні
Збройні сили Україні потроху відтісняють ворога на Півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, пише "Українська правда".

"Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.

Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій", - сказала Гуменюк.

Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів та ракетних ударів у глибокий тил.

"Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі", - сказала вона.

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Теги: ЗСУ, південь
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