На Волині п'яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку

На Волині п'яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку
Минулої суботи, 25 червня, близько 23:00 години у Шацьку 36-річний водій автомобіля «VOLKSVAGEN TIGUAN» здійснив наїзд на 11-річну дівчину. Дитина від отриманих травм загинула.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області та всі необхідні служби.

За результатами медичного огляду встановили, що водій автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному злочині, передбаченому ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.

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Теги: ДТП, смерть, дитина, Шацьк
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