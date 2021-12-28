На Волині п'яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку

Минулої суботи, 25 червня, близько 23:00 години у Шацьку 36-річний водій автомобіля «VOLKSVAGEN TIGUAN» здійснив наїзд на 11-річну дівчину. Дитина від отриманих травм загинула.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області та всі необхідні служби.За результатами медичного огляду встановили, що водій автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння.Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному злочині, передбаченому ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.Підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.