Через «Ягодин» двоє чоловіків намагалися виїхати з підробленими документами

Через «Ягодин» двоє чоловіків намагалися виїхати з підробленими документами
Жителі Житомирщини та Рівненщини на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», під час проходження прикордонного контролю на виїзд з України, надали документи із явними ознаками підробки.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Виїхати закордон чоловікам не вдалося. Поліцейські відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП задокументували обидва факти скоєння правопорушення.

Обоє чоловіків призовного віку. Один із них надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Інший – пенсійне посвідчення та довідку МСЕК. Усі документи – із явними ознаками підробки.

Підроблені документи вилучили.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

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Теги: Ягодин, чоловіки, підроблені документи
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