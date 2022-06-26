На Волині від коронавірусу померла людина

На Волині від коронавірусу померла людина
З 20 по 26 червня на Волині зареєстровано 26 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

У яких регіонах виявили випадки захворювання:

• Луцький район – 19 хворих

• Володимир-Волинський район – 2 хворих

• Камінь - Каширський район – 2 хворих

• Ковельський район – 3 хворих

Усього станом на 27 червня в області зареєстровано 142282 випадки.

Одужало – 139773 особи, в тому числі за останній тиждень – 44 особи.

Летальних випадків (осіб) – 2449, за останній тиждень – 1 в Луцькому районі (Горохівська ТГ).

Методом ПЛР всього обстежено 486427 осіб, в тому числі за останній тиждень – 198 осіб.

Вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 триває. На сьогодні в області функціонує 88 пунктів щеплення, 26 мобільних бригад та 5 центрів вакцинації населення. Область забезпечена в достатній кількості вакцинами КОРОНОВАК та КОМІРНАТІ.

За 20.06-26.06.2022 року проти COVID-19 в області проведено 1174 щеплення. Першою дозою щеплено - 130 осіб, другою дозою – 212 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 832 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 352179 людей, отримали дві дози – 338999 людей, отримали додаткову дозу – 467 людей, бустерну дозу – 23050 людей. Загалом проведено 714695 щеплень.

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Теги: коронавірус, Волинь
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