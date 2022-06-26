На Волині від коронавірусу померла людина

З 20 по 26 червня на Волині зареєстровано 26 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».У яких регіонах виявили випадки захворювання:• Луцький район – 19 хворих• Володимир-Волинський район – 2 хворих• Камінь - Каширський район – 2 хворих• Ковельський район – 3 хворихУсього станом на 27 червня в області зареєстровано 142282 випадки.Одужало – 139773 особи, в тому числі за останній тиждень – 44 особи.Летальних випадків (осіб) – 2449, за останній тиждень – 1 в Луцькому районі (Горохівська ТГ).Методом ПЛР всього обстежено 486427 осіб, в тому числі за останній тиждень – 198 осіб.Вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 триває. На сьогодні в області функціонує 88 пунктів щеплення, 26 мобільних бригад та 5 центрів вакцинації населення. Область забезпечена в достатній кількості вакцинами КОРОНОВАК та КОМІРНАТІ.За 20.06-26.06.2022 року проти COVID-19 в області проведено 1174 щеплення. Першою дозою щеплено - 130 осіб, другою дозою – 212 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 832 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 352179 людей, отримали дві дози – 338999 людей, отримали додаткову дозу – 467 людей, бустерну дозу – 23050 людей. Загалом проведено 714695 щеплень.