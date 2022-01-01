Готувався до приходу «русского міра»: затримали ексдепутата, який розробив концепцію «Миколаївської народної республіки»

Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу «русского міра». За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію «Миколаївської народної республіки», яка у подальшому мала «приєднатися» до РФ.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Як свідчать наявні дані, чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне «обґрунтування» для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе «Миколаївською народною республікою» (МНР).А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні «герб, прапор і гімн». Час існування «МНР» – виключно у період «спеціальної військової операції» РФ.«А після її завершення – МНР буде клопотати перед керівництвом Російської Федерації про включення МНР у склад РФ у якості окремого її регіону (суб’єкта федерації)», – говориться у концепції, яку розробив затриманий.Також ворожий агент планував, що на території «псевдореспубліки» запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати «на принципах и фундаменте идей русского мира».За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував «концепції», а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:▪️ переписка з представниками спецслужб РФ;▪️ російська та радянська символіка;▪️ особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої «МНР».Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 КК України (державна зрада).Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.