Киянина, який агітував за «русcкій мір» на Волині, посадили за ґрати на 2 роки

Киянина, який агітував за «русcкій мір» на Волині, посадили за ґрати на 2 роки
Киянин, який агітував за «русcкій мір» на Волині, поширював у соцмережах та відеохостингах матеріали на підтримку російської агресії втрапив за ґрати на два роки.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Києва винуватим у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2 КК України).

Встановили, що молодик переїхав зі столиці на Волинь після 24 лютого 2022 року.

На початку війни його тимчасово прихистили у Петро-Павлівському чоловічому монастирі Володимир – Волинської єпархії Української православної церкви (с. Світязь, Ковельський район).

Відправивши рідних за кордон, сам почав поширювати у соцмережах та відеохостингах матеріали на підтримку російської агресії та коментарі із антиукраїнськими закликами, а також агітувати за насильницьке повалення конституційного ладу в Україні і захоплення державної влади.

«Три ракеты по Львову…. Смерть нацыстам рашистам», «русские победят фашистов в Украине, и остануться нормальне украинцы без ненависти к россии» - такого роду та змісту відео з коментарями публікував на своєму «YouTube» каналі підозрюваний колаборант Ж.

Згідно із вироком суду, наступних два роки чоловік відбуватиме покарання за ґратами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.

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Теги: киянин, агітація, РФ, русскій мір, суд
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