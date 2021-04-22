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Не витримало серце: військовий з Волині помер на Черкащині

Не витримало серце: військовий з Волині помер на Черкащині
Помер військовослужбовець з Волині Іван Кравець.

Про це повідомив голова Маневицької територіальної громади Олександр Гаврилюк на своїй сторінці у фейсбуці.

«Неспокій... Ненависні рашисти лютують від безсилля. Український народ протистоїть ворогу. Гірко... Сумно...Не витримало серце Патріота, люблячого чоловіка, батька двох дітей Івана Кравця. Вічна йому пам'ять!» – написав голова громади.

В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про смерть військового. Розповіли, що життя Івана Кравця обірвалося у Черкаській області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого!

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Теги: Іван Кравець, Маневичі, смерть
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