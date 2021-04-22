Не витримало серце: військовий з Волині помер на Черкащині
Сьогодні, 16:50
Помер військовослужбовець з Волині Іван Кравець.
Про це повідомив голова Маневицької територіальної громади Олександр Гаврилюк на своїй сторінці у фейсбуці.
«Неспокій... Ненависні рашисти лютують від безсилля. Український народ протистоїть ворогу. Гірко... Сумно...Не витримало серце Патріота, люблячого чоловіка, батька двох дітей Івана Кравця. Вічна йому пам'ять!» – написав голова громади.
В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про смерть військового. Розповіли, що життя Івана Кравця обірвалося у Черкаській області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого!
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Про це повідомив голова Маневицької територіальної громади Олександр Гаврилюк на своїй сторінці у фейсбуці.
«Неспокій... Ненависні рашисти лютують від безсилля. Український народ протистоїть ворогу. Гірко... Сумно...Не витримало серце Патріота, люблячого чоловіка, батька двох дітей Івана Кравця. Вічна йому пам'ять!» – написав голова громади.
В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про смерть військового. Розповіли, що життя Івана Кравця обірвалося у Черкаській області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого!
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