У Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Під час зовнішніх досліджень цоколя монастиря шариток у Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття з синього скла з жовтою поливою.
Про це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
З його слів, знайдений браслет є яскравим свідченням міської матеріальної культури в давньоруський час.
"Це ювелірне ремесло, це торгівля, це обміни і хороший економічний показник нашого міста, бо він достатньо дорогий і його могла дозволити пані з відносно хорошими фінансами", – каже археолог.
Серед знахідок археологів також є середньовічна кераміка, скло та кахлі. Нині досліджують відрізок фундаменту монастиря.
"Товщина цокольного фундаменту — півтора метра. Вентиляційні продухи є лише з одного боку. Північна стінка споруди слугувала бойовою оборонною стіною. Ширина між кімнатами до двох метрів, споруди міцні, бо це бойова стіна, яка могла витримати удар під час нападу на Луцьк", — говорить Віктор Баюк.
Також археологи розкопали вхід у три підземні приміщення з тильного боку монастиря. Отці, які багато років служать у Луцькій дієцезії Римо-католицької церкви, де нині тривають розкопки, знали про існування підземель та розповідали, що раніше тут був підвал, яким вони користувалися, але в 1996 році він був замурований, – каже Віктор Баюк.
Як використовували підземні приміщення католики, науковцям ще належить дізнатися.
Нині розкопки тривають. Тут чистять кладку студенти-археологи. Ігор Степанюк один з них. Хлопець працює на розкопках та розповідає, що під час роботи бачив цеглу ХV та ХVІІ століть. З його слів, це означає, що стіни кілька разів перемуровували.
На опрацюванні трьох підземних кімнат археологи не зупиняться. Спробують зняти шар штукатурки, для того, щоб з’ясувати чи є перехід далі, – каже Віктор Баюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
З його слів, знайдений браслет є яскравим свідченням міської матеріальної культури в давньоруський час.
"Це ювелірне ремесло, це торгівля, це обміни і хороший економічний показник нашого міста, бо він достатньо дорогий і його могла дозволити пані з відносно хорошими фінансами", – каже археолог.
Серед знахідок археологів також є середньовічна кераміка, скло та кахлі. Нині досліджують відрізок фундаменту монастиря.
"Товщина цокольного фундаменту — півтора метра. Вентиляційні продухи є лише з одного боку. Північна стінка споруди слугувала бойовою оборонною стіною. Ширина між кімнатами до двох метрів, споруди міцні, бо це бойова стіна, яка могла витримати удар під час нападу на Луцьк", — говорить Віктор Баюк.
Також археологи розкопали вхід у три підземні приміщення з тильного боку монастиря. Отці, які багато років служать у Луцькій дієцезії Римо-католицької церкви, де нині тривають розкопки, знали про існування підземель та розповідали, що раніше тут був підвал, яким вони користувалися, але в 1996 році він був замурований, – каже Віктор Баюк.
Як використовували підземні приміщення католики, науковцям ще належить дізнатися.
Нині розкопки тривають. Тут чистять кладку студенти-археологи. Ігор Степанюк один з них. Хлопець працює на розкопках та розповідає, що під час роботи бачив цеглу ХV та ХVІІ століть. З його слів, це означає, що стіни кілька разів перемуровували.
На опрацюванні трьох підземних кімнат археологи не зупиняться. Спробують зняти шар штукатурки, для того, щоб з’ясувати чи є перехід далі, – каже Віктор Баюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв
Сьогодні, 21:04
У Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 28 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Чи встигнуть всі охочі безкоштовно розмитнити авто на волинському кордоні до 1 липня
Сьогодні, 19:26
Медіа