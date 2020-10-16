У Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття. ВІДЕО

У Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття. ВІДЕО
Під час зовнішніх досліджень цоколя монастиря шариток у Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття з синього скла з жовтою поливою.

Про це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

З його слів, знайдений браслет є яскравим свідченням міської матеріальної культури в давньоруський час.

"Це ювелірне ремесло, це торгівля, це обміни і хороший економічний показник нашого міста, бо він достатньо дорогий і його могла дозволити пані з відносно хорошими фінансами", – каже археолог.
У Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття. ВІДЕО

Серед знахідок археологів також є середньовічна кераміка, скло та кахлі. Нині досліджують відрізок фундаменту монастиря.

"Товщина цокольного фундаменту — півтора метра. Вентиляційні продухи є лише з одного боку. Північна стінка споруди слугувала бойовою оборонною стіною. Ширина між кімнатами до двох метрів, споруди міцні, бо це бойова стіна, яка могла витримати удар під час нападу на Луцьк", — говорить Віктор Баюк.

Також археологи розкопали вхід у три підземні приміщення з тильного боку монастиря. Отці, які багато років служать у Луцькій дієцезії Римо-католицької церкви, де нині тривають розкопки, знали про існування підземель та розповідали, що раніше тут був підвал, яким вони користувалися, але в 1996 році він був замурований, – каже Віктор Баюк.

Як використовували підземні приміщення католики, науковцям ще належить дізнатися.

Нині розкопки тривають. Тут чистять кладку студенти-археологи. Ігор Степанюк один з них. Хлопець працює на розкопках та розповідає, що під час роботи бачив цеглу ХV та ХVІІ століть. З його слів, це означає, що стіни кілька разів перемуровували.

На опрацюванні трьох підземних кімнат археологи не зупиняться. Спробують зняти шар штукатурки, для того, щоб з’ясувати чи є перехід далі, – каже Віктор Баюк.
У Луцьку археологи виявили фрагмент браслета ХІІІ століття. ВІДЕО


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Теги: Луцьк, археологи, браслет
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