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Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області

Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області
Ракети, якими росіяни влучили у ТРЦ у Кременчуці, були випущені з бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області РФ.

Про це інформує командування Повітряних Сил ЗСУ.

"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська завдали сьогодні ракетного удару по Кременчуку, влучивши у торговий центр. Кількість жертв збільшилася до 10, поранено 40 людей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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