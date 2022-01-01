Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області
Сьогодні, 21:23
Ракети, якими росіяни влучили у ТРЦ у Кременчуці, були випущені з бомбардувальників Ту-22 М3 з території Курської області РФ.
Про це інформує командування Повітряних Сил ЗСУ.
"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська завдали сьогодні ракетного удару по Кременчуку, влучивши у торговий центр. Кількість жертв збільшилася до 10, поранено 40 людей.
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Про це інформує командування Повітряних Сил ЗСУ.
"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська завдали сьогодні ракетного удару по Кременчуку, влучивши у торговий центр. Кількість жертв збільшилася до 10, поранено 40 людей.
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