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У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО

У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО
У музеї сучасного українського мистецтва відкрилася міжнародна виставка політичних та антивоєнних карикатур. Луцьк – 12-те місто, в якому презентували роботи.

Про це розповіла Суспільному організаторка виставки Тетяна Чичкалюк.

Участь у міжнародній творчій акції взяли більше 40-ка художників з 20 країн світу, загалом в експозиції представили понад 200 робіт.

"За тиждень з 10 країн ми отримали 80 робіт, то вирішили робити конкурс і розповсюджувати цю ідею і покотилося. Це надає можливість зробити таку внутрішню посмішку. Хтось із моїх колег сказав: якщо ця потвора жалюгідна, якщо вона смішна – вона не страшна", – говорить Тетяна Чичкалюк.

Серед відвідувачів музею – Андрій Ляшук з Рівного. Каже: тут представлені роботи його земляка. "Дуже багато робіт Юрка Журавля, майже кожен день він щось актуальне видає. Це потужна ідеологічна зброя і тому мені це цікаво. Я вже тут побачив багато знайомих робіт, десь вони вже в мережах були", – розповів рівнянин.
У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО

Як розповіла Суспільному мистецтвознавиця Зоя Навроцька, яка теж завітала на виставку, карикатура – вид мистецтва, сплеск якого нерідко припадає саме в драматичні часи.

У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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