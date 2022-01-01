У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Чичкалюк.



Участь у міжнародній творчій акції взяли більше 40-ка художників з 20 країн світу, загалом в експозиції представили понад 200 робіт.



"За тиждень з 10 країн ми отримали 80 робіт, то вирішили робити конкурс і розповсюджувати цю ідею і покотилося. Це надає можливість зробити таку внутрішню посмішку. Хтось із моїх колег сказав: якщо ця потвора жалюгідна, якщо вона смішна – вона не страшна", – говорить Тетяна Чичкалюк.



Серед відвідувачів музею – Андрій Ляшук з Рівного. Каже: тут представлені роботи його земляка. "Дуже багато робіт Юрка Журавля, майже кожен день він щось актуальне видає. Це потужна ідеологічна зброя і тому мені це цікаво. Я вже тут побачив багато знайомих робіт, десь вони вже в мережах були", – розповів рівнянин.



Як розповіла Суспільному мистецтвознавиця Зоя Навроцька, яка теж завітала на виставку, карикатура – вид мистецтва, сплеск якого нерідко припадає саме в драматичні часи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У музеї сучасного українського мистецтва відкрилася міжнародна виставка політичних та антивоєнних карикатур. Луцьк – 12-те місто, в якому презентували роботи.Про це розповіла Суспільному організаторка виставкиУчасть у міжнародній творчій акції взяли більше 40-ка художників з 20 країн світу, загалом в експозиції представили понад 200 робіт."За тиждень з 10 країн ми отримали 80 робіт, то вирішили робити конкурс і розповсюджувати цю ідею і покотилося. Це надає можливість зробити таку внутрішню посмішку. Хтось із моїх колег сказав: якщо ця потвора жалюгідна, якщо вона смішна – вона не страшна", – говорить Тетяна Чичкалюк.Серед відвідувачів музею – Андрій Ляшук з Рівного. Каже: тут представлені роботи його земляка. "Дуже багато робіт Юрка Журавля, майже кожен день він щось актуальне видає. Це потужна ідеологічна зброя і тому мені це цікаво. Я вже тут побачив багато знайомих робіт, десь вони вже в мережах були", – розповів рівнянин.Як розповіла Суспільному мистецтвознавиця Зоя Навроцька, яка теж завітала на виставку, карикатура – вид мистецтва, сплеск якого нерідко припадає саме в драматичні часи.

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