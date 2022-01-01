Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



"Сьогодні, 27 червня, у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".



Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони. Серед загиблих - хлопець 2007 року народження, серед поранених - хлопець 2008 року народження", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати воду в Лисичанську: щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації"Сьогодні, 27 червня, у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони. Серед загиблих - хлопець 2007 року народження, серед поранених - хлопець 2008 року народження", - йдеться в повідомленні.

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