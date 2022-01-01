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Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай

Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
Росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати воду в Лисичанську: щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні, 27 червня, у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони. Серед загиблих - хлопець 2007 року народження, серед поранених - хлопець 2008 року народження", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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