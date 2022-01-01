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Унаслідок обстрілу Кременчука загинули 14 людей, 40 – поранено

Унаслідок обстрілу Кременчука загинули 14 людей, 40 – поранено
Станом на 19.40 внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру в Кременчуці загинули 10 людей, ще 40 отримали поранення і травми.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Станом на 22.00 відомо про 13 загиблих.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.


Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що ще одна людина померла в лікарні. Всього за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.

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Теги: Росія, Україна, війна
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