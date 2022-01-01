Унаслідок обстрілу Кременчука загинули 14 людей, 40 – поранено
27 червень, 23:23
Станом на 19.40 внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру в Кременчуці загинули 10 людей, ще 40 отримали поранення і травми.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Станом на 22.00 відомо про 13 загиблих.
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.
Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що ще одна людина померла в лікарні. Всього за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Станом на 22.00 відомо про 13 загиблих.
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.
Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що ще одна людина померла в лікарні. Всього за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО
27 червень, 22:12
Коментарі 0
Останні новини
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успіхи ЗСУ та дефолт Росії: добрі новини від ВолиньPost за 27 червня
27 червень, 23:33
Унаслідок обстрілу Кременчука загинули 14 людей, 40 – поранено
27 червень, 23:23
Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
27 червень, 22:28
Медіа