Унаслідок обстрілу Кременчука загинули 14 людей, 40 – поранено





Про це Дмитро Лунін.



Станом на 22.00 відомо про 13 загиблих.



Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.





Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що ще одна людина померла в лікарні. Всього за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 19.40 внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру в Кременчуці загинули 10 людей, ще 40 отримали поранення і травми.Про це повідомив голова Полтавської ОВАСтаном на 22.00 відомо про 13 загиблих.Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що ще одна людина померла в лікарні. Всього за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.

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