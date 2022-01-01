Про успіхи ЗСУ та дефолт Росії: добрі новини від ВолиньPost за 27 червня
27 червень, 23:33
Розмови про наступ білорусів продовжують ширитися мережею. Побільшало, на жаль, і сповіщень про повітряну тривогу. Попри увесь біль, ми розуміємо, що така активізація рашистів свідчить лише про одне: українці на правильному шляху! Добро мусить перемогти, а правда за нами!
А ми традиційно підготували для вас підбірку лише добрих новин, адже залишатися на позитиві та вірити в ЗСУ – чи не найголовніші нині речі.
Сьогодні, 27 червня, ми писали про таке:
В Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52
З ПЗРК "Ігла" миколаївські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Мінус один, так би мовити!
«Волинський фаберже» створив нову роботу для ЗСУ з посланням
Волинський митець Анатолій Бойко з міста Володимира створив новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.
З його слів, роботу виконав на честь усіх захисників і захисниць, добровольців і військовослужбовців, котрі боронять Україну від російських окупантів.
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Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом, – Bloomberg
У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.
Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.
За минулу добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 20 танків
Орків у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:
особового складу – 35 000 (+150) осіб,
танків ‒ 1 552 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
артилерійських систем – 771 (+7) од,
РСЗВ – 243 (+0) од,
засобів ППО – 101 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),
крилатих ракет – 139 (+0),
кораблів/катерів – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,
спеціальної техніки – 60 (+0).
«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні
Наратив про те, що «всі чоловіки-переселенці відсиджуються» масово шириться у волинських групах у соцмережах, а фрази з таким змістом точно хоча б раз чув чи висловлював кожен чи кожна з волинян. Є різні люди, це факт. Але тінь цього наративу падає, на жаль, таки на всіх.
Але у тому якраз і культурна та ментальна різниця між нами і Росією, яка живе у дуже патріархальному світі. Там – чоловік мусить бути воїном тільки за ознакою статті, а «бабы ещё нарожают». Ми ж таки живемо у країні, де найбільша цінність – людське життя, тому кожен і кожна має робити те, де може себе якнайкраще проявити.
Історії, що ламають стереотипи, за посиланням
На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат
Сьогодні Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Крухиничі, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.
Луцькі п'ятикласники передали на «Байрактари» виручені з продажу черешні гроші. ВІДЕО
Хлопці, які у Луцьку збирали гроші на "Байрактар" продаючи черешні, як і обіцяли, переказали половину виручки благодійному фонду Сергія Притули.
Чек з термінала, про переказ коштів Сергій Заяць і Давид Щегельський сфотографували, щоб показати лучанам, які купували у них ягоди. Сам процес передачі грошей зняли на відео.
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Українські військові знову завдали удар по острову Зміїний. ВІДЕО
Цієї ночі, 27 червня, ЗСУ нанесли понад десять влучних уражень по острову!
Одне з них – по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів розвідують.
Волинська дзюдоїстка виборола «бронзу» на змаганнях в Хорватії. ВІДЕО
Дзюдоїстка Діана Семченко з міста Любомля у складі збірної України посіла третє місце на чемпіонаті Європи серед кадетів у місті Пореч – European Judo Championships Cadets Porec 2022. Волинянка виступила у ваговій категорій понад 70 кілограмів. Вона змагалася з дзюдоїсткою М'єнанді Лалоу з Франції, над якою здобула перемогу.
ЗСУ відтісняють ворога на Півдні
Новин про успіхи на фронті багато не буває. Збройні сили України потроху відтісняють ворога на Півдні. Пишаємось захисниками! Слава ЗСУ!
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А ми традиційно підготували для вас підбірку лише добрих новин, адже залишатися на позитиві та вірити в ЗСУ – чи не найголовніші нині речі.
Сьогодні, 27 червня, ми писали про таке:
В Україні збили ще один російський вертоліт Ка-52
З ПЗРК "Ігла" миколаївські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Мінус один, так би мовити!
«Волинський фаберже» створив нову роботу для ЗСУ з посланням
Волинський митець Анатолій Бойко з міста Володимира створив новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.
З його слів, роботу виконав на честь усіх захисників і захисниць, добровольців і військовослужбовців, котрі боронять Україну від російських окупантів.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом, – Bloomberg
У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.
Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.
За минулу добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 20 танків
Орків у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:
особового складу – 35 000 (+150) осіб,
танків ‒ 1 552 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
артилерійських систем – 771 (+7) од,
РСЗВ – 243 (+0) од,
засобів ППО – 101 (+2) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),
крилатих ракет – 139 (+0),
кораблів/катерів – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,
спеціальної техніки – 60 (+0).
«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні
Наратив про те, що «всі чоловіки-переселенці відсиджуються» масово шириться у волинських групах у соцмережах, а фрази з таким змістом точно хоча б раз чув чи висловлював кожен чи кожна з волинян. Є різні люди, це факт. Але тінь цього наративу падає, на жаль, таки на всіх.
Але у тому якраз і культурна та ментальна різниця між нами і Росією, яка живе у дуже патріархальному світі. Там – чоловік мусить бути воїном тільки за ознакою статті, а «бабы ещё нарожают». Ми ж таки живемо у країні, де найбільша цінність – людське життя, тому кожен і кожна має робити те, де може себе якнайкраще проявити.
Історії, що ламають стереотипи, за посиланням
На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат
Сьогодні Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Крухиничі, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.
Луцькі п'ятикласники передали на «Байрактари» виручені з продажу черешні гроші. ВІДЕО
Хлопці, які у Луцьку збирали гроші на "Байрактар" продаючи черешні, як і обіцяли, переказали половину виручки благодійному фонду Сергія Притули.
Чек з термінала, про переказ коштів Сергій Заяць і Давид Щегельський сфотографували, щоб показати лучанам, які купували у них ягоди. Сам процес передачі грошей зняли на відео.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Українські військові знову завдали удар по острову Зміїний. ВІДЕО
Цієї ночі, 27 червня, ЗСУ нанесли понад десять влучних уражень по острову!
Одне з них – по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів розвідують.
Волинська дзюдоїстка виборола «бронзу» на змаганнях в Хорватії. ВІДЕО
Дзюдоїстка Діана Семченко з міста Любомля у складі збірної України посіла третє місце на чемпіонаті Європи серед кадетів у місті Пореч – European Judo Championships Cadets Porec 2022. Волинянка виступила у ваговій категорій понад 70 кілограмів. Вона змагалася з дзюдоїсткою М'єнанді Лалоу з Франції, над якою здобула перемогу.
ЗСУ відтісняють ворога на Півдні
Новин про успіхи на фронті багато не буває. Збройні сили України потроху відтісняють ворога на Півдні. Пишаємось захисниками! Слава ЗСУ!
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