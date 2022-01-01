Про успіхи ЗСУ та дефолт Росії: добрі новини від ВолиньPost за 27 червня

Розмови про наступ білорусів продовжують ширитися мережею. Побільшало, на жаль, і сповіщень про повітряну тривогу. Попри увесь біль, ми розуміємо, що така активізація рашистів свідчить лише про одне: українці на правильному шляху! Добро мусить перемогти, а правда за нами!А ми традиційно підготували для вас підбірку лише добрих новин, адже залишатися на позитиві та вірити в ЗСУ – чи не найголовніші нині речі.З ПЗРК "Ігла" миколаївські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Мінус один, так би мовити!Волинський митець Анатолій Бойко з міста Володимира створив новий екземпляр із яєчних шкаралуп, якого присвятив Збройним силам України.З його слів, роботу виконав на честь усіх захисників і захисниць, добровольців і військовослужбовців, котрі боронять Україну від російських окупантів.У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня в неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу.Орків у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:особового складу – 35 000 (+150) осіб,танків ‒ 1 552 (+20) од,бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,артилерійських систем – 771 (+7) од,РСЗВ – 243 (+0) од,засобів ППО – 101 (+2) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 184 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6),крилатих ракет – 139 (+0),кораблів/катерів – 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 (+11) од,спеціальної техніки – 60 (+0).Наратив про те, що «всі чоловіки-переселенці відсиджуються» масово шириться у волинських групах у соцмережах, а фрази з таким змістом точно хоча б раз чув чи висловлював кожен чи кожна з волинян. Є різні люди, це факт. Але тінь цього наративу падає, на жаль, таки на всіх.Але у тому якраз і культурна та ментальна різниця між нами і Росією, яка живе у дуже патріархальному світі. Там – чоловік мусить бути воїном тільки за ознакою статті, а «бабы ещё нарожают». Ми ж таки живемо у країні, де найбільша цінність – людське життя, тому кожен і кожна має робити те, де може себе якнайкраще проявити.Сьогодні Преосвященний єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Покровського храму села Крухиничі, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.Хлопці, які у Луцьку збирали гроші на "Байрактар" продаючи черешні, як і обіцяли, переказали половину виручки благодійному фондуЧек з термінала, про переказ коштівсфотографували, щоб показати лучанам, які купували у них ягоди. Сам процес передачі грошей зняли на відео.Цієї ночі, 27 червня, ЗСУ нанесли понад десять влучних уражень по острову!Одне з них – по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів розвідують.Дзюдоїстказ міста Любомля у складі збірної України посіла третє місце на чемпіонаті Європи серед кадетів у місті Пореч – European Judo Championships Cadets Porec 2022. Волинянка виступила у ваговій категорій понад 70 кілограмів. Вона змагалася з дзюдоїсткоюз Франції, над якою здобула перемогу.Новин про успіхи на фронті багато не буває. Збройні сили України потроху відтісняють ворога на Півдні. Пишаємось захисниками! Слава ЗСУ!