28 червня на Волині: гортаючи календар

28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у заслуженого працівника освіти Валентина Вірковського.

Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників. 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.
Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спірні статті проекту - про державні символи в України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, календар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успіхи ЗСУ та дефолт Росії: добрі новини від ВолиньPost за 27 червня
27 червень, 23:33
Унаслідок обстрілу Кременчука загинули 14 людей, 40 – поранено
27 червень, 23:23
«Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова
27 червень, 22:40
Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
27 червень, 22:28
Схожі новини
16 червня на Волині: гортаючи календар 16 червня на Волині: гортаючи календар
16 червень, 00:00
9 червня на Волині: гортаючи календар 9 червня на Волині: гортаючи календар
09 червень, 00:00
3 червня на Волині: гортаючи календар 3 червня на Волині: гортаючи календар
03 червень, 00:00
12 травня на Волині: гортаючи календар 12 травня на Волині: гортаючи календар
12 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про успіхи ЗСУ та дефолт Росії: добрі новини від ВолиньPost за 27 червня
27 червень, 23:33
 0
Унаслідок обстрілу Кременчука загинули 14 людей, 40 – поранено
27 червень, 23:23
 0
«Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова
27 червень, 22:40
 0
Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
27 червень, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8