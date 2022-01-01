В громаді на Волині ремонтують покинутий гуртожиток, щоб заселити туди переселенців





Про це розповів Олександр Давидюк.



Будівлю не використовують вже п'ять років.



Студентський гуртожиток розрахований на 86 місць. "Провели ремонт опалювальної системи, підштукатурені кімнати, зробили покраску, щоб люди могли заселитися і жити. Була закуплена частина сантехніки і інше обладнання було закуплене за рахунок спонсорів", – розповідає Олександр Давидюк.



Таміла Янчинська – з Херсонської області. Косметичний ремонт у кімнаті, в якій житиме разом з дітьми, жінка робить сама.



"Нам дозволили вибрати, я кажу: я краще сама. Я вчилася і вдома займалася цим. Якщо зранку до вечора, то я можу за три дні її зробити. Я такі ще умови бачила, що це взагалі краса", – говорить жінка.



Зі слів жінки, син та чоловік нині захищають Україну. Під час одного з обстрілів травмувався онук Таміли. Переселенка каже: попри умови та житло, в якому робить ремонт, мріє повернутися у рідний Геніченськ.



Як розповіла керівниця ЦНАПу Людмила Пархомчук, зараз в Рожищенській громаді – понад тисяча переселенців, найбільше люди потребують житла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище в студентському гуртожитку ветеринарного коледжу розпочали ремонт. В будівлю планують заселити переселенців.Про це розповів Суспільному директор Рожищенського фахового коледжуБудівлю не використовують вже п'ять років.Студентський гуртожиток розрахований на 86 місць. "Провели ремонт опалювальної системи, підштукатурені кімнати, зробили покраску, щоб люди могли заселитися і жити. Була закуплена частина сантехніки і інше обладнання було закуплене за рахунок спонсорів", – розповідає Олександр Давидюк.– з Херсонської області. Косметичний ремонт у кімнаті, в якій житиме разом з дітьми, жінка робить сама."Нам дозволили вибрати, я кажу: я краще сама. Я вчилася і вдома займалася цим. Якщо зранку до вечора, то я можу за три дні її зробити. Я такі ще умови бачила, що це взагалі краса", – говорить жінка.Зі слів жінки, син та чоловік нині захищають Україну. Під час одного з обстрілів травмувався онук Таміли. Переселенка каже: попри умови та житло, в якому робить ремонт, мріє повернутися у рідний Геніченськ.Як розповіла керівниця ЦНАПу, зараз в Рожищенській громаді – понад тисяча переселенців, найбільше люди потребують житла.

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