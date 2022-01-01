Нашим воїнам у Лисичанську не вистачає далекобійної артилерії, – Гайдай
Сьогодні, 02:21
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію, що росіяни розпочали штурм Лисичанська переважаючими силами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону.
Гайдай зазначив: "Окупанти штурмують Лисичанськ, при цьому постійно знищуючи місто всією можливою зброєю. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає артилерії дальньої дії".
Нагадаємо, що 27 червня росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати воду в Лисичанську: щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону.
Гайдай зазначив: "Окупанти штурмують Лисичанськ, при цьому постійно знищуючи місто всією можливою зброєю. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає артилерії дальньої дії".
Нагадаємо, що 27 червня росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати воду в Лисичанську: щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.
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