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Нашим воїнам у Лисичанську не вистачає далекобійної артилерії, – Гайдай

Нашим воїнам у Лисичанську не вистачає далекобійної артилерії, – Гайдай
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію, що росіяни розпочали штурм Лисичанська переважаючими силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону.

Гайдай зазначив: "Окупанти штурмують Лисичанськ, при цьому постійно знищуючи місто всією можливою зброєю. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає артилерії дальньої дії".

Нагадаємо, що 27 червня росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати воду в Лисичанську: щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.

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Теги: Росія, Україна, війна
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