Нашим воїнам у Лисичанську не вистачає далекобійної артилерії, – Гайдай

Сергій Гайдай оприлюднив інформацію, що росіяни розпочали штурм Лисичанська переважаючими силами.



Як інформує



Гайдай зазначив: "Окупанти штурмують Лисичанськ, при цьому постійно знищуючи місто всією можливою зброєю. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає артилерії дальньої дії".



Нагадаємо, що 27 червня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Луганської ОВАоприлюднив інформацію, що росіяни розпочали штурм Лисичанська переважаючими силами.Як інформує Цензор.НЕТ , про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону.Гайдай зазначив: "Окупанти штурмують Лисичанськ, при цьому постійно знищуючи місто всією можливою зброєю. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає артилерії дальньої дії".Нагадаємо, що 27 червня росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати воду в Лисичанську : щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.

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