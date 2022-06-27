Росія стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт, – Зеленський





Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, пише



“Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині – жінки, діти, звичайні цивільні люди... Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів…” - розповів президент.



Він зазначив, що вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки “абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі”. Це було не помилкове попадання ракет, а прорахований російський удар – саме в цей торговельний центр.



Зеленський додав, що встановити кількість жертв на цей час поки що неможливо.



“Спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальна операція триває, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними. Станом на цей час відомо про 12 загиблих, 24 поранених. Скільки людей під завалами – встановлюємо”, - додав Володимир Зеленський.



Він запевнив, що всім пораненим буде надана необхідна допомога – київські лікарі вже вирушили в Кременчук. Також на місці перебуває міністр внутрішніх справ, який координуватиме всі необхідні дії.



“Мої співчуття рідним і близьким загиблих у цьому страшному теракті. І я прошу кожного й кожну – завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, виходьте в укриття. Обов'язково. Не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим”, - закликав президент України.



Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні вранці звернувся до США із закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення очевидно потрібне, і його має підтримати весь демократичний світ.



Про це президент України сказав учасникам саміту “Великої сімки”, який відбувся в Німеччині.



Зеленський повідомив, що станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет. Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор.



“Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова, північної Салтівки. На цей час відомо про п'ятьох загиблих, понад 30 поранених, з них п'ятеро – діти. Всі – мирні люди, жодного військового”, - додав Зеленський.



Президент України підкреслив, що Росія стала найбільшою терористичною організацією світу. Це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам.



“Також я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів “сімки”, що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати. Всі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне: окупанти сиплються, коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють. Їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були у Кременчуку сьогодні чи на Салтівці, тільки на тотальне бездумне знищення всього живого, як у Маріуполі. Тому війна може не затягуватися, якщо справді всі разом зможемо натиснути й відтіснити окупантів з нашої української землі. Що швидше це відбудеться, то більше життів буде збережено”, - додав Зеленський.



Президент нагадав, що ще до початку повномасштабної війни Україна говорила партнерам, що потребує сучасної протиракетної оборони. Повторювали це й після 24 лютого. Люди в торговельному центрі в Кременчуці заслуговували на безпеку так само, як і люди в будь-якому молі світу – десь у Філадельфії чи в Тель-Авіві, або в торговельній галереї десь у Дрездені.



“Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор. І зараз я вже можу це сказати – я почув це від наших партнерів: Україна має отримати надійний протиракетний захист, ми очікуємо на постачання відповідних систем”, - підкреслив Володимир Зеленський.



Він підсумував своє звернення повідомленням про те, що найбільш потужні демократії світу будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки необхідно для нашої перемоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.Про це у своєму зверненні розповів президент України, пише LB.ua “Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині – жінки, діти, звичайні цивільні люди... Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів…” - розповів президент.Він зазначив, що вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки “абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі”. Це було не помилкове попадання ракет, а прорахований російський удар – саме в цей торговельний центр.Зеленський додав, що встановити кількість жертв на цей час поки що неможливо.“Спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальна операція триває, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними. Станом на цей час відомо про 12 загиблих, 24 поранених. Скільки людей під завалами – встановлюємо”, - додав Володимир Зеленський.Він запевнив, що всім пораненим буде надана необхідна допомога – київські лікарі вже вирушили в Кременчук. Також на місці перебуває міністр внутрішніх справ, який координуватиме всі необхідні дії.“Мої співчуття рідним і близьким загиблих у цьому страшному теракті. І я прошу кожного й кожну – завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, виходьте в укриття. Обов'язково. Не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим”, - закликав президент України.Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні вранці звернувся до США із закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення очевидно потрібне, і його має підтримати весь демократичний світ.Про це президент України сказав учасникам саміту “Великої сімки”, який відбувся в Німеччині.Зеленський повідомив, що станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет. Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор.“Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова, північної Салтівки. На цей час відомо про п'ятьох загиблих, понад 30 поранених, з них п'ятеро – діти. Всі – мирні люди, жодного військового”, - додав Зеленський.Президент України підкреслив, що Росія стала найбільшою терористичною організацією світу. Це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам.“Також я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів “сімки”, що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати. Всі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне: окупанти сиплються, коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють. Їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були у Кременчуку сьогодні чи на Салтівці, тільки на тотальне бездумне знищення всього живого, як у Маріуполі. Тому війна може не затягуватися, якщо справді всі разом зможемо натиснути й відтіснити окупантів з нашої української землі. Що швидше це відбудеться, то більше життів буде збережено”, - додав Зеленський.Президент нагадав, що ще до початку повномасштабної війни Україна говорила партнерам, що потребує сучасної протиракетної оборони. Повторювали це й після 24 лютого. Люди в торговельному центрі в Кременчуці заслуговували на безпеку так само, як і люди в будь-якому молі світу – десь у Філадельфії чи в Тель-Авіві, або в торговельній галереї десь у Дрездені.“Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор. І зараз я вже можу це сказати – я почув це від наших партнерів: Україна має отримати надійний протиракетний захист, ми очікуємо на постачання відповідних систем”, - підкреслив Володимир Зеленський.Він підсумував своє звернення повідомленням про те, що найбільш потужні демократії світу будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки необхідно для нашої перемоги.

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