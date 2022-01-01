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У Білорусі міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України

У Гомелі міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України.

Про це повідомляє "Беларускій Гаюн".

Як зазначають, захід планували провести в Гомельському палацово-парковому ансамблі сьогодні, 27 червня.

Волонтери хотіли влаштувати свято для дітей українських біженців, вручити малечі подарунки та зробити разом саморобних "голубів миру".

Людей розігнали міліціонери.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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