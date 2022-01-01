У Білорусі міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України





Про це повідомляє



Як зазначають, захід планували провести в Гомельському палацово-парковому ансамблі сьогодні, 27 червня.



Волонтери хотіли влаштувати свято для дітей українських біженців, вручити малечі подарунки та зробити разом саморобних "голубів миру".



Людей розігнали міліціонери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Гомелі міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України.Про це повідомляє "Беларускій Гаюн" Як зазначають, захід планували провести в Гомельському палацово-парковому ансамблі сьогодні, 27 червня.Волонтери хотіли влаштувати свято для дітей українських біженців, вручити малечі подарунки та зробити разом саморобних "голубів миру".Людей розігнали міліціонери.

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