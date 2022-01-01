Волонтер з Луцька показав, як російські військові захарастили його дім на Київщині. ВІДЕО

Андрія Мачіха понад місяць жили російські військові.







До 24-го лютого Андрій Мачіха працював і проживав біля Києва в Макарівському районі. Нині чоловік живе у батьків у Луцьку та волонтерить в пункті допомоги, в Палаці учнівської молоді.



"Наш будинок у селі під Києвом був у прямому сенсі окупований військами Росії, тобто вони проживали у нашому будинку, проживали нешановні буряти. Було їх там до 50 чоловік. Вони залишили все те, що на телебаченні раніше і показували", – говорить Андрій.



У будинку Андрія окупанти зафарбували вікна сірою фарбою, зіпсували майже увесь посуд, усе виїли та випили і залишили купи сміття. Пропало багато інструменту.



Чоловік вперше після окупації повернувся додому всередині квітня. В будинку також знайшов особисті речі окупантів.



"Заходжу у двір, купа сміття навколо. Побутове і яке завгодно. Сковорідки, каструлі перепалені. Будинок майже не постраждав. Попробивало трохи снарядом дах, а в сусіда повністю хата згоріла. Ми знайшли банний рушник, де було так і написано – Республіка Бурятія", – розповів переселенець.



Після окупації Андрій ще досі відновлює свій побут. Тиждень живе у Луцьку, а на тиждень разом із друзями та родичами їздить прибирати та ремонтувати свій дім.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині у будинку волонтера з Луцькапонад місяць жили російські військові. Суспільному чоловік розповів: досі ліквідовує наслідки перебування у домі окупантів.До 24-го лютого Андрій Мачіха працював і проживав біля Києва в Макарівському районі. Нині чоловік живе у батьків у Луцьку та волонтерить в пункті допомоги, в Палаці учнівської молоді."Наш будинок у селі під Києвом був у прямому сенсі окупований військами Росії, тобто вони проживали у нашому будинку, проживали нешановні буряти. Було їх там до 50 чоловік. Вони залишили все те, що на телебаченні раніше і показували", – говорить Андрій.У будинку Андрія окупанти зафарбували вікна сірою фарбою, зіпсували майже увесь посуд, усе виїли та випили і залишили купи сміття. Пропало багато інструменту.Чоловік вперше після окупації повернувся додому всередині квітня. В будинку також знайшов особисті речі окупантів."Заходжу у двір, купа сміття навколо. Побутове і яке завгодно. Сковорідки, каструлі перепалені. Будинок майже не постраждав. Попробивало трохи снарядом дах, а в сусіда повністю хата згоріла. Ми знайшли банний рушник, де було так і написано – Республіка Бурятія", – розповів переселенець.Після окупації Андрій ще досі відновлює свій побут. Тиждень живе у Луцьку, а на тиждень разом із друзями та родичами їздить прибирати та ремонтувати свій дім.

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