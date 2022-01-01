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Росія за вихідні випустила по Україні ракет на $200 мільйонів, – Forbes

Росія за вихідні випустила по Україні ракет на $200 мільйонів, – Forbes
У ході обстрілів території України 25-26 червня Росія випустила від 60 до 80 далекобійних ракет, вартістю яких сягає до 220 млн доларів.

Такі розрахунки наводить український Forbes.

Під час обстрілів використовується майже вся номенклатура, що була задіяна в ході цієї війни: "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" та Х-101. Найбільше гатили по Житомирщині, куди було випущено близько 30 ракет, 10 ракет збили ППО.

Ще 20 ракет прилетіло по Чернігівщині, зокрема, обстріляли військовий навчальний центр "Десна". Також обстріляли Київщину, Хмельниччину, Львівщину, Миколаїв, Харків та Дніпропетровську область.

Окрім того, росіяни випустили по Києву декілька ракет, за наявною інформацією їх могло бути 4-6. Обстріл росіяни вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х-101 з району Каспійського моря, повідомляв речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Forbes оцінює вартість ракет, випущених по Києву 26 червня, у 50–80 млн доларів. Для розрахунку вартості цих ракет видання використало такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.

Зазначається, що у деяких випадках невідомими залишаються кількість випущених ракет або їх розподіл за типами. З огляду на це неможливо визначити загальну вартість російських ракет, які випустили по Україні за вихідні. За оцінкою Forbes, вона може становити від 150 млн дол до 220 млн дол.

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Теги: Росія, Україна, війна
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