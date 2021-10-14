«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні
«Наші мужики воюють на їхніх територіях, а вони повтікали сюди і відсиджуються», – голосно, з вираженою люттю і зневагою каже одна пасажирка тролейбуса у Луцьку іншій. Таким текстом вона супроводжує історію про те, що, мовляв, багато її знайомих місцевих чоловіків зараз – у «гарячих точках», натомість чоловіків-переселенців у відносно мирному Луцьку стає все більше.

Наратив про те, що «всі чоловіки-переселенці відсиджуються» масово шириться у волинських групах у соцмережах, а фрази з таким змістом точно хоча б раз чув чи висловлював кожен чи кожна з волинян. Є різні люди, це факт. Але тінь цього наративу падає, на жаль, таки на всіх.

Інший «камінь спотикання» у цій «тролейбусній» історії лежить на ґрунті нашого все ще патріархального суспільства. Хоч гендерна проблематика продовжує асоціюватися здебільшого з правами жінок, війна «підсвітила» інший бік і показала, що гендерні стереотипи добряче вдаряють і по чоловіках. Тому між рядками у спіч цієї жінки вкладений ще й стереотип «не воюєш – не мужик».

«Я не просто переселенець, а ще й іншої національності. До мене багато питань». ІСТОРІЯ ТУРАЛА НАМАЗОВА З ХАРКОВА



Туралу Намазову – 23. Його батьки – з Азербайджану. До 2014 року жили на Донбасі. Коли почалися військові дії 8 років тому, батько вивіз дружину з дітьми на свою Батьківщину, а сам допомагав евакуйовувати людей з територій, де тривали бойові дії. Але згодом уся сім’я повернулася в Україну.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Турал навчався у Харкові. Цьогоріч за день до великої війни склав останній іспит у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Із першого дня повномасштабного вторгнення вже рідний для нього Харків опинився під обстрілами, які тривають дотепер.

«До початку великої війни я був жителем Харкова з донецькою пропискою і азербайджанським корінням. Скажу більше: я вважав себе азербайджанцем. Але чітко пам’ятаю момент, коли після перших вибухів у Харкові 24 лютого завіз сестру ховатися у метро, а сам усвідомив, наскільки мені боляче за Україну і те, що точно не буду пересиджувати чи тікати», – каже Турал.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Приблизно через два тижні від 24 лютого хлопець допоміг сестрі виїхати до Азербайджану через Львів, а сам приїхав до Луцька, де живуть далекі родичі. Тепер він – переселенець.

Розмову Турал веде гарною українською, час від часу переходячи на російську. А після озвученого українською запитання знову до неї повертається.

«Наш родич дядько Микола колись завжди казав мені: «Не здрасте, а добрий день» (посміхається – ред.). Я йому тепер вдячний, що він мене стимулював вчити українську. Я хотів її знати і я її знаю», – каже Турал.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні
«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


У Луцьку він волонтерить, організовує логістику гуманітарних вантажів на Харківщину та в інші регіони України, які постраждали чи продовжують страждати від бойових дій. За його сприяння вдалося відправити вже понад 30 фур допомоги. Більшу частину витрат на ці потреби хлопець покривав з власної кишені, точніше – із заощаджень батьків, які до початку повномасштабної війни мали успішний бізнес. Батьки до Луцька не переїхали, але з міркувань їхньої безпеки в подробиці вдаватися не будемо.

«Я спочатку не знав, за що братися. Але одне знав точно – я тут народився, тут виріс, мій обов’язок – допомогти Україні виграти війну. Але не зможу вбивати. Я не воїн. Подумки я неодноразово ставив себе на місце нашого солдата, я б не зміг. Я не ховаюся і у разі крайньої необхідності піду на фронт. Зможу бути, наприклад, зв’язківцем чи медиком, якщо пройду відповідне навчання. Але не зможу взяти в руки зброю і застосовувати її. Тому волонтерю», – розповідає хлопець.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Почалося все із того, що разом зі своєю родичкою Турал пішов у волонтерський центр при Луцькій дитячо-юнацькій спортивній школі «Динамо Прайд» і допомагав як вантажник.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Там познайомився із керівником центру Олександром Кулаковим і його командою.

«Я тоді вже знав, що люди у метро і в підвалах в Харкові не мають їжі та інших засобів першої необхідності. Підійшов на «Динамо» до хлопців і сказав: «Я з Харкова. Хочу відправити туди допомогу. Якщо є можливість, допоможіть. І дуже дякую їм, що тоді відгукнулися. З того все і почалося. Я знайшов транспорт, пальне, а по волонтерських центрах завантажили, хто чим міг. І ми поїхали в Харків, в який на той момент ще всі боялися їздити через велику небезпеку. І так відбувалося знову і знову: я шукав фуру, а потім ходив тут по волонтерських і логістичних центрах і просив», – розповідає Турал.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Левову частину допомоги щоразу вантажили у машини Турала у волонтерському центрі при інклюзивній кав’ярні «Старе місто», роботу якого координує Лариса Новосад.

«Якось я просто йшов повз. Дивлюсь, а тут рух такий. Щось носять, вантажать. Підійшов, запитав, Лариса відповіла, що тут збирають і відправляють гуманітарну допомогу. Я сказав, що я з Харкова і якраз збираю туди фуру. І тут в Лариси загорілися очі (посміхається – ред.). Я підігнав фуру, лишив, а сам поїхав шукати далі. Приїжджаю, а фура заповнена вщерть. Я був вражений. Свої фури я завантажував на різних складах, там шукав те, там – інше, але волонтерський центр при кав’ярні «Старе місто» – це кістяк. Лариса і її команда допомагають сильно і достойно», – каже волонтер.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Сама ж Лариса Новосад завдячує тим, що має чим завантажувати ці гуманітарні автомобілі, людям, які усе це привозять і приносять.

Лариса Новосад
Лариса Новосад


«Волиняни, які розуміють, що війна – це не щось далеке і чуже, згуртовуються. Ми даємо клич – і люди відгукуються. Величезну кількість продуктів надає Асоціація фермерів і приватних землевласників Волині. Її очільник Руслан Хомич привозив продукти майже для кожної фури. Кожну машину допомагали зібрати люди з угринівського і чаруківського ліцеїв, Боратинська ОТГ багато допомагала, долучалися села Дерно, Сокіл та інші. В один день ми могли подзвонити в різні локації і люди одразу відгукувалися. За це їм просто безмежна вдячність», – каже Лариса Новосад.

Кав’ярня «Старе місто», при якій створили волонтерський центр, – особлива і відома в усій Україні. Тут працюють хлопці з синдромом Дауна. Тож команда кав'ярні завжди мала чимало друзів серед людей з інвалідністю по всій Україні, частина з них – досі на територіях, де тривають бойові дії та обстріли. Тож Ларисі Новосад і її команді важливо їм допомогти.

Приміщення кав'ярні зараз постійно заставлене коробками, які поїдуть до тих, хто потребує
Приміщення кав'ярні зараз постійно заставлене коробками, які поїдуть до тих, хто потребує
«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


«Машинами Турала, які їхали на Харківщину, ми передавали допомогу для людей з інвалідністю, яких знаємо через їхню участь у різних громадських організаціях. У колективі нашого волонтерського центру є дівчина Олена, медик лікарні №19 міста Харкова. Вона знає ситуацію зсередини. Цими ж фурами вона могла доставити допомогу в цю лікарню. Саме завдяки Олені ми могли цілеспрямовано доставляти дитяче харчування, підгузники», – розповідає Лариса Новосад.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні
Турал Намазов і Лариса Новосад
Турал Намазов і Лариса Новосад


Вантажі, каже Турал Намазов, їхали від нього з Луцька не лише до цивільного населення, але й до військових. Частину військової амуніції він возив та передавав особисто. З пошуком саме військової амуніції допомагає волонтерка Алла Демчук. Турал відвіз також реанімобіль в Авдіївку, був за кермом. У планах – знайти гроші і інші можливості, щоб доставити на фронт бронеавтомобіль.

Зараз, розповідає волонтер, організовувати логістику гуманітарних вантажів фурами стало суттєво складніше. Особисті ресурси вичерпуються, а водії, які раніше завзято погоджувалися їхати, вже виснажилися чи «перегоріли». Тому Турал шукає можливості співпраці із залізницею. Нещодавно він відкрив благодійний фонд, бо робота із деякими партнерами і донорами, каже, потребує формальностей.

«До мене і так багато питань, більше, ніж до інших волонтерів. Я переселенець, ще й не української національності. Всім цікаво, як це так, чому. «Значить він щось заробляє, щось «мутить». А я українець. Я роблю те, що маю робити», – каже Турал Намазов.

Звинувачення у бік хлопців з територій, де тривають обстріли чи бойові дії, каже, і справді не завжди безпідставні. Бо особисто знає дуже багато прикладів, коли чоловіки, які виїхали з Харкова, намагаються просто перечекати, заховатися. А що ще гірше – втекли в Росію. «Це зрадники. І такі є серед моїх знайомих. Були, зв'язок більше не підтримуємо. Це жахливо, бо їх не силою забрали, у них був вибір», – каже волонтер. Але узагальнення, додає, несправедливі.

Сам же він раніше ніколи не був на заході України. З посмішкою зізнається, що чув «жахалки» про «бандерівців», але просто вражений відкритістю і здатністю волинян об’єднуватися і допомагати. Тепер хлопець вже роздумує над тим, щоб після перемоги України будувати своє майбутнє у Луцьку.

«Волонтерство – це мій компроміс з собою». ІСТОРІЯ ОЛЕКСАНДРА КУЧЕРЕНКА ЗІ СЛОВ'ЯНСЬКА



Окрім Турала, у волонтерському центрі при кав’ярні «Старе місто» часто можна зустріти інших немісцевих чоловіків і жінок. З-поміж них – професійного футболіста Олександра Кучеренка, який родом зі Слов'янська.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Щоправда, побачити його тут вдасться тільки у ті дні, коли він – не в рейсі. Олександр доставляє гуманітарні вантажі цивільному населенню у «гарячі точки» і возить військову амуніцію захисникам і захисницям країни.

Із першого разу поспілкуватися з Олександром не вдається. Як з'ясовуємо у розмові з Ларисою Новосад, він саме повіз допомогу у Слов'янськ.

«Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка – він сьогодні там. Тому я, як і Ви, до Саші сьогодні не додзвонилася», – каже пані Лариса.

І додає, що саме у таких людей, як Турал Намазов чи Олександр Кучеренко, є великий стимул доставити допомогу якнайшвидше, бо везуть її у рідні регіони. Слов’янськ – рідне місто Кучеренка. Тут досі живуть його батьки. Вони не залишали місто під час окупації у 2014-му, залишаються там і тепер.

«Саша особисто знає тих людей, ті родини. Чимало з них – люди з інвалідністю, люди старшого віку, його знайомі військові. Коли ти бачиш той вогонь в очах, щоб якнайшвидше доставити допомогу, то розумієш, що треба робити ще більше. Хлопці везуть, віддають, повертаються якнайшвидше назад, щоб знову завантажуватися і їхати. А нам треба за той час знайти чим їх знову завантажити. Я справді вдячна долі, що я знаю таких людей. Наприклад, Сашу всі знають як професійного футболіста, а я рада, що знаю його ще й як добру людину, яка витрачає багато власних грошей, сил і часу, щоб волонтерити», – розповідає Лариса Новосад.

Олександр Кучеренко, додає жінка, продав свою футболку футболіста і за виручені гроші купив ріжки для автоматів. Такі приклади, каже, надихають і самій не зупинятися.

Зрештою, через два дні Олександр все ж виходить на зв'язок. Він саме повернувся до Луцька із поїздки на Схід.

«Сьогодні тільки приїхали», – каже Кучеренко при зустрічі у волонтерському центрі у кав'ярні «Старе місто». Тут якраз розвантажують допомогу, яку привезли з громад.

Це була вже восьма волонтерська поїздка Олександра. Цього разу – у рідний Слов’янськ та інші населені пункти цього напрямку. Волонтер вже їздив у Краматорськ, Барвінкове, Сєвєродонецьк, Бахмут, Соледар та інші населені пункти Донецької і Харківської областей. На момент публікації матеріалу Олександр знову перебуває у східній частині України, куди повіз допомогу.

Свою волонтерську роботу професійний футболіст розпочав із того, з чого її починають багато чоловіків-волонтерів – думки у голові «Воювати не вмію, але хочу і можу робити інші справи, потрібні країні, яка воює».

«Спочатку я витрачав лише власні ресурси. У Дніпрі ми зі знайомими збирали потрібні речі, я купував пальне і відправляли буси з допомогою. Потім вже в Луцьку доля звела мене з чудовими людьми з кав'ярні «Старе місто». Вони допомогли мені допомагати», – розповідає Кучеренко.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


У поїздках Олександрові доводиться долати до 1200 кілометрів в один бік.

«Щоразу, коли перетинаю межу Донецької області, є незначне хвилювання. Є відчуття відповідальності. Але страху немає. Бо усвідомлюєш, що люди там живуть щодня, а хлопці і дівчата щодня стоять на позиціях. Їхнє життя в небезпеці – щосекунди, а моє – лише короткий час у поїздці.

Щоправда, після першої поїздки я не говорив два дні. Був під сильним враженням. Нещодавно запропонував своєму другові з Луцька Михайлові Запорожцю поїхати. Він погодився. Після поїздки теж два дні не говорив. Той, хто не був там, не може цього зрозуміти», – каже Олександр.



Фото з волонтерських поїздок Олександра Кучеренка

Під час крайньої своєї поїздки Олександр мав віддати адресні посилки за Бахмутом. І коли доїжджав, побачив як «прилетіло» туди, куди треба було їхати. Перечекав, розповідає, декілька хвилин і таки поїхав туди, бо там чекали люди.

«Комусь передала щось дружина чи мама, це чекають як найбільший скарб. Просто не можу не віддати», – пояснює волонтер. За його словами, на волонтерську роботу його надихають дружина і діти, а також мрія якнайшвидше знову жити з сім'єю під мирним небом України. Наразі вони – у Чехії. Дружина там теж намагається підшуковувати гуманітарну допомогу для України.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Невдовзі, каже Олександр Кучеренко, розпочнеться футбольний сезон. Тому буде поєднувати спорт і волонтерство.

«Для того, щоб ми швидше перемогли, треба допомагати тим, чим можеш. Можеш заправити машину, яка везе гуманітарний вантаж чи щось військовим, – заправ. Можеш носити вантажі – носи. Роби те, що зараз у твоїх силах. Головне – не залишатися осторонь. Воїн з мене був би ніякий, але я можу завезти тим, хто воює, те, що їм потрібно, і цивільним з тих територій теж. Волонтерство – це мій компроміс з собою», – каже Олександр.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні
Малюнки волинських дітей, які Олександр Кучеренко передає воїнам на Сході
Малюнки волинських дітей, які Олександр Кучеренко передає воїнам на Сході


Із захопленням він говорить про свого колегу-футболіста з Волині Тараса Михалика. Розповідає, що хоч останній цього і не афішує, він допомагає армії ще з 2014 року.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


«Він реально витрачає свої гроші, купує машини для ЗСУ. Ми з ним разом у поїздку теж їздили. Зібрали великий бус допомоги, завезли», – розповідає Кучеренко.

«Не треба гребти всіх під одну гребінку»



«Мені дуже подобається запал в їхніх очах», – каже про Олександра Кучеренка і Турала Намазова Лариса Новосад, якій чи не щодня доводиться мати з ними справу.

Турал Намазов та Олександр Кучеренко з іншими волонтерами
Турал Намазов та Олександр Кучеренко з іншими волонтерами


У волонтерський центр, запевняє, приходять допомагати і інші чоловіки-переселенці. Тому вона однозначно не може погодитися із тим, що усі чоловіки, які поїхали з-під обстрілів відсиджуються на відносно мирних територіях.

«Ці люди дійсно руйнують такий стереотип. Звісно, є різні люди серед внутрішньо переміщених осіб – з різною позицією, різними можливостями і поглядами на цю війну і свою в ній роль. Але і серед моїх друзів волинян є люди, які думають, що війна сюди не прийде, тому нічого не роблять, щоб наблизити перемогу.

«Не зможу вбивати»: як чоловіки-переселенці у Луцьку знаходять свою місію у війні


Не можна узагальнювати, не треба, як то кажуть, гребти всіх під одну гребінку», – резюмує Лариса Новосад.

P.S. На жаль, суспільство наразі ставить перед чоловіками свої вимоги та цькує їх, коли вони їм не відповідають. Одна із таких «не воюєш – не мужик».

Але у тому якраз і культурна та ментальна різниця між нами і Росією, яка живе у дуже патріархальному світі. Там – чоловік мусить бути воїном тільки за ознакою статті, а «бабы ещё нарожают». Ми ж таки живемо у країні, де найбільша цінність – людське життя, тому кожен і кожна має робити те, де може себе якнайкраще проявити.

Пам’ятаймо, що стереотипи формують упереджене ставлення і готують ґрунт для дискримінації.

Іванна РУДИШИН

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Теги: війна, переселенці, Турал Намазов, Олександр Кучеренко, Лариса Новосад, волонтерство
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