Церковний календар на червень 2026 року: всі православні свята та важливі пам’ятні дні

У червні православна спільнота святкує чимало важливих свят.

Основні церковні дати червня 2026
1 червня — Духів день; святого мученика Юстина Філософа та інших;

2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;

3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним;

4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;

5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;

6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;

7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;

8 червня — Теодота Стратилата;

9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;

10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;

11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;

12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського;

13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;

14 червня — святого пророка Єлисея;

15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;

16 червня — святих Отців I-го Вселенського Собору; святого Тихона, єпископа;

17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;

18 червня — святого мученика Леонтія;

19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;

20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;

21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;

22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

23 червня — святого мучениці Агрипини;

24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;

25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;

26 червня — святого преподобного Давида Солунського;

27 червня — блаженного священномученика єпископа Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; святого преподобного Самсона, лікаря;

28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;

29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;

30 червня — всіх святих; Собор 12-ти апостолів.

Православний календар свят на червень 2026 року для вірян є духовним орієнтиром, який не лише дозволяє заздалегідь організувати участь у богослужіннях, а й сприяє глибшому розумінню змісту та значення кожного церковного свята.

