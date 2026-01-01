Церковний календар на червень 2026 року: всі православні свята та важливі пам’ятні дні

У червні православна спільнота святкує чимало важливих свят.Основні церковні дати червня 20261 червня — Духів день; святого мученика Юстина Філософа та інших;2 червня — святого Никифора, патріарха Царгородського;3 червня — святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним;4 червня — святого Митрофана, патріарха Царгородського;5 червня — святого священномученика Доротея, єпископа Тирського;6 червня — святих преподобних Висаріона та Іларіона;7 червня — святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського;8 червня — Теодота Стратилата;9 червня — святого Кирила, архієпископа Олександрійського;10 червня — святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського;11 червня — святих апостолів Вартоломея і Варнави;12 червня — святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського;13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія;14 червня — святого пророка Єлисея;15 червня — святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського;16 червня — святих Отців I-го Вселенського Собору; святого Тихона, єпископа;17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія;18 червня — святого мученика Леонтія;19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього;20 червня — святого священномученика Методія, єпископа Патарського;21 червня — святого мученика Юліяна Тарсійського;22 червня — святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;23 червня — святого мучениці Агрипини;24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя;25 червня — святої преподобної мучениці Февронії;26 червня — святого преподобного Давида Солунського;27 червня — блаженного священномученика єпископа Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; святого преподобного Самсона, лікаря;28 червня — перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;30 червня — всіх святих; Собор 12-ти апостолів.Православний календар свят на червень 2026 року для вірян є духовним орієнтиром, який не лише дозволяє заздалегідь організувати участь у богослужіннях, а й сприяє глибшому розумінню змісту та значення кожного церковного свята.