Популярний митний пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить рух

Популярний митний пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить рух
На українсько-польському кордоні очікуються затримки в русі вантажного транспорту. Через проведення ремонтних робіт оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі буде тимчасово сповільнено

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Деталі ремонту та графік обмежень

За інформацією польської сторони, обмеження діятимуть 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 за польським часом.

У пункті пропуску "Шегині - Медика" заплановано дорожні роботи - фахівці укладатимуть новий асфальт на смугах руху для вантажних транспортних засобів.

Ускладнення руху виникнуть безпосередньо у напрямку в'їзду до Республіки Польща (виїзд з України).

Як пропускатимуть транспорт

На час тривання ремонту прикордонні служби перенаправлять потік транспорту. Оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху, яка зазвичай призначена для автобусів.

"Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту", - закликали у ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Популярний митний пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить рух
Сьогодні, 23:19
У Ковелі наречені одружилися у спортивних костюмах
Сьогодні, 22:43
У ліцеї в Піддубцях хотіли ліквідувати старшу школу, батьки – обурені
Сьогодні, 22:11
Луцька міськрада оприлюднила детальний графік літніх канікул у всіх школах
Сьогодні, 21:45
Глибинний насос у свердловину: як вибрати обладнання для стабільного водопостачання
Сьогодні, 21:16
Медіа
відео
1/8