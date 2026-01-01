У Ковелі наречені одружилися у спортивних костюмах





Фото цього опублікували на сторінці Ковельського відділу ДРАЦС у соцмережах, передає



Владислав та Оксана відмовилися від традиційних образів із фатою та смокінгом, натомість обрали невимушений формат свята, який повністю відображає їхній характер і атмосферу дня. Молодята з’явилися на церемонії у стильних спортивних костюмах, створивши по-справжньому сучасний та «вайбовий» настрій.



«Хто сказав, що наречена повинна бути у фаті, а наречений в смокінгу?? Як вам таке вайбове весілля? Це сучасний формат, де головний фокус робиться на щирих емоціях, комфорті та атмосфері. Це свято «для своїх», яке повністю відображає характер пари та дозволяє всім розслабитися. Наречені – Владислав та Оксана обрали саме таке свято і не прогадали!», – зазначили у Ковельському ДРАЦС.



Свято «для своїх», легкість у деталях та щирі емоції — саме таким запам’ятався цей день для Владислава та Оксани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

