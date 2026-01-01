У ліцеї в Піддубцях хотіли ліквідувати старшу школу, батьки – обурені
Сьогодні, 22:11
У Піддубцях, що біля Луцька, розгорівся скандал – у місцевому ліцеї хотіли ліквідувати старшу школу. Батьки школярів, які нині у 9 класі, обурилися з цього приводу, тож прийшли на сесію Підгайцівської сільської ради просити депутатів передумати.
У п'ятницю, 22 травня, на сесію винесли проєкт рішення про те, аби відмінити набір до 10 класу одразу до чотирьох довколишніх ліцеїв: Піддубцівського, Липинського, Лищенського і Романівського, пише "Конкурент".
Таким чином, усі учні, які не хочуть іти до коледжів та училищ, мусили б шукати інші школи, а їхні батьки – думати, як дітей туди відвозити.
Чому зайшла мова про скасування набору до 10-11 класів
Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», з 2027 року країна переходить на 12-річну систему навчання, а старша школа буде відокремлена та стане трирічною (10–12 класи).
Учні, які йтимуть до 10-го класу у 2027 році, навчатимуться вже за новою 12-річною програмою, обираючи профільні предмети в академічних ліцеях або ж коледжах.
До 2027 року всі школи мають трансформуватися. Частина громад почала ці зміни достроково, закриваючи набір у 10–11 класи у звичайних школах і примушуючи учнів шукати академічні ліцеї.
Що каже МОН та який закон хочуть прийняти
Через численні звернення батьків у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти (зокрема, за участю освітнього комітету), покликані гарантувати дев’ятикласникам право завершити 10–11 класи у «своїй» школі за старою структурою.
Тобто законопроєкт передбачає, що учні, які розпочали базову середню освіту у 2020/2021 та 2021/2022 навчальних роках, зможуть завершити навчання у своїй школі.
Цей законопроєкт наразі перебуває на етапі розгляду та опрацювання у Верховній Раді України. Наразі документи готують до винесення на голосування у сесійну залу для першого читання.
Водночас МОН офіційно запевнило, що нинішні дев'ятикласники зможуть спокійно завершити навчання за попередньою структурою у своїх школах.
Що кажуть у ліцеї
У коментарі сайту «Конкурент», директорка Піддубцівського ліцею Лілія Купіч підтвердила, що батьки дійсно занепокоєні проєктом рішення, яке депутати Підгайцівської сільської ради мали розглядати.
«Приходили батьки, просили, щоб набір в 10 клас здійснювався і передчасно не вирішувати, що ми не берем учнів. Тому поки що депутати прислухалися і рішення це не прийняте. Тож до 10 класу повинні набирати.
Вся Україна стоїть перед вибором: набирати дітей за місцям проживання в 10 клас чи ні. Тож ми сподіваємося, що набір все-таки відбудеться», – каже директорка.
Освітянка додає, що в їхньому навчальному закладі чимало дітей, які хотіли б продовжити вчитися саме у ліцеї.
«У нас є 17 дев'ятикласників, які виявили бажання навчатися далі у Піддубцях, щоб не доїжджати кудись вранці, бо це незручно. Є учні, які ще не визначилися з вибором своєї професії. Тому діти бажають, а батьки прийшли на сесію просити, щоб набір відбувся», – пояснила директорка ліцею.
У разі, якщо Верховна Рада таки вирішить продовжити освітню реформу і старшу школу доведеться закрити, то, за словами директорки ліцею, громада придбає автобус.
«Буде придбаний автобус і він надаватиме послугу з довезення дітей в Підгайцівський академічний ліцей.
Діти своїм ходом однозначно не будуть добиратися», – запевнила Лілія Купіч.
