Шанс вижити — 10%: у якому стані пошкоджені дерева на Рівненській у Луцьку





Наразі комунальники намагаються врятувати насадження, а поліція з’ясовує обставини інциденту, розповіла Оксана Лисак.



За її словами, у рядовій посадці каштанів зафіксували масові пошкодження: у шести деревах навколо стовбура просвердлили по кілька отворів глибиною 10–15 сантиметрів.



"Помітили, що в шести деревах навколо стовбура просвердлені по три-чотири отвори і є ознаки нетипової речовини, не сік дерев, а згустки кристалізованої речовини", — розповіла Оксана Лисак.



Екологиня припускає, що до отворів могли залити сильнодіючий гербіцид. Окрім каштанів, пошкоджено також дві липи поблизу Київського майдану.



Місцеві жителі кажуть, що зміни у стані дерев помітили під час щоденних прогулянок.



"З однієї сторони вони всихають. Скоріше за все вони вже не відновляться, це навмисно хтось зробив, я думаю, що це пов’язано з будівництвом. Місто Луцьк дуже зелене місто. Коли так беруть нищать, це ж не за рік вони виростають", — каже місцева мешканка Наталія Салуха.



Аби мінімізувати шкоду, каже директор комунального підприємства "Парки та сквери" Олександр Михалусь, комунальники отвори промили водою під тиском, щоб вимити залишки отрути, після чого заповнили їх пастою з активованого вугілля — для нейтралізації токсинів.



Пошкоджені дерева 22 травня обприскали спеціальним розчином, який має допомогти зменшити наслідки ураження.



"Вчора вилили 7 тонн води і сьогодні так само 6 тонн. Амінокислотами обробляємо по листу, щоб трошки реанімувати дерево. Через 10 днів знову обробимо амінокислотами, тобто поливати будемо щодня", — розповів Олександр Михалусь.



Комунальник зазначив, що частина насаджень уже у вкрай поганому стані.



"Липи дуже уражені. Вони практично висохли повністю", — зазначив Олександр Михалусь .



За словами екологів, шанси на відновлення невисокі.



"Такі заходи дають шанс вижити дереву відсотків 10, тому будемо оптимістами", — каже Оксана Лисак.

Обставини пошкодження каштанів нині з’ясовує поліція, розповіла телефоном Суспільному провідна інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Рівненській невідомі пошкодили вісім дерев — шість каштанів і дві липи віком близько 40–50 років. У стовбурах виявили просвердлені отвори, куди, ймовірно, залили токсичну речовину.Наразі комунальники намагаються врятувати насадження, а поліція з’ясовує обставини інциденту, розповіла Суспільному начальниця відділу екології міської радиЗа її словами, у рядовій посадці каштанів зафіксували масові пошкодження: у шести деревах навколо стовбура просвердлили по кілька отворів глибиною 10–15 сантиметрів."Помітили, що в шести деревах навколо стовбура просвердлені по три-чотири отвори і є ознаки нетипової речовини, не сік дерев, а згустки кристалізованої речовини", — розповіла Оксана Лисак.Екологиня припускає, що до отворів могли залити сильнодіючий гербіцид. Окрім каштанів, пошкоджено також дві липи поблизу Київського майдану.Місцеві жителі кажуть, що зміни у стані дерев помітили під час щоденних прогулянок."З однієї сторони вони всихають. Скоріше за все вони вже не відновляться, це навмисно хтось зробив, я думаю, що це пов’язано з будівництвом. Місто Луцьк дуже зелене місто. Коли так беруть нищать, це ж не за рік вони виростають", — каже місцева мешканкаАби мінімізувати шкоду, каже директор комунального підприємства "Парки та сквери", комунальники отвори промили водою під тиском, щоб вимити залишки отрути, після чого заповнили їх пастою з активованого вугілля — для нейтралізації токсинів.Пошкоджені дерева 22 травня обприскали спеціальним розчином, який має допомогти зменшити наслідки ураження."Вчора вилили 7 тонн води і сьогодні так само 6 тонн. Амінокислотами обробляємо по листу, щоб трошки реанімувати дерево. Через 10 днів знову обробимо амінокислотами, тобто поливати будемо щодня", — розповів Олександр Михалусь.Комунальник зазначив, що частина насаджень уже у вкрай поганому стані."Липи дуже уражені. Вони практично висохли повністю", — зазначив Олександр Михалусь .За словами екологів, шанси на відновлення невисокі."Такі заходи дають шанс вижити дереву відсотків 10, тому будемо оптимістами", — каже Оксана Лисак.Обставини пошкодження каштанів нині з’ясовує поліція, розповіла телефоном Суспільному провідна інспекторка сектору комунікації Нацполіції області

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію