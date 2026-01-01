Померла вихователька з Луцька Світлана Крамар
Сьогодні, 20:56
У Луцьку обірвалося життя виховательки вищої категорії закладу дошкільної освіти № 26, голови профспілкового комітету закладу Світлани Крамар.
Про це повідомили на сторінці дитсадка №26 «Ялинка».
«Вона була людиною, яка не лише навчала, а й надихала, підтримувала, дарувала тепло та любов своїм вихованцям і колегам. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться у наших серцях, у добрих справах, щирих усмішках дітей та вдячності всіх, кому пощастило її знати. Щиро співчуваємо рідним і близьким. Нехай Господь дарує їй Царство Небесне і вічний спокій», – йдеться у дописі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Світлани Крамар.
