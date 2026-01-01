Волинянка отримала престижну премію під патронатом Президента Польщі. ФОТО
Сьогодні, 20:27
Волинянка, кандидатка політичних наук Орися Харитонюк стала лауреаткою престижної Премії імені Івана Виговського, яка перебуває під патронатом Президента Республіки Польща.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За словами Орисі Харитонюк, її обрали серед десяти українців, які стали стажистами цієї премії.
Премія імені Івана Виговського покликана відзначати громадян України за внесок у розвиток науки, культури та суспільного життя, а також у формування демократичного громадянського суспільства й розвиток європейського курсу України.
«Тішуся вам розповісти, що я серед десяти українців, яких було обрано стажистами при Премії імені Івана Виговського», – написала лауреатка.
Також волинянка подякувала своєму наставнику.
«Дякую своєму наставнику і людині, яка завжди в мене вірила професору Лукашу Донаю!» – зазначила вона.
Довідково:
Премія (Нагорода) імені Івана Виговського — це престижна міжнародна відзнака, заснована Інститутом східних студій у Варшаві. Вона відзначає видатних громадян України за розвиток науки, культури, громадського життя та зміцнення українсько-польського партнерства.
Лауреати отримують грант на проведення дослідницької та викладацької діяльності в Польщі. Переможці мають можливість стажуватися, проводити дослідження та читати лекції в кількох провідних польських університетах протягом 12 місяців.
