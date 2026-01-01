Волинянка отримала престижну премію під патронатом Президента Польщі. ФОТО

Орися Харитонюк стала лауреаткою престижної Премії імені Івана Виговського, яка перебуває під патронатом Президента Республіки Польща.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.



За словами Орисі Харитонюк, її обрали серед десяти українців, які стали стажистами цієї премії.



Премія імені Івана Виговського покликана відзначати громадян України за внесок у розвиток науки, культури та суспільного життя, а також у формування демократичного громадянського суспільства й розвиток європейського курсу України.



«Тішуся вам розповісти, що я серед десяти українців, яких було обрано стажистами при Премії імені Івана Виговського», – написала лауреатка.



Також волинянка подякувала своєму наставнику.



«Дякую своєму наставнику і людині, яка завжди в мене вірила професору Лукашу Донаю!» – зазначила вона.



Довідково:



Премія (Нагорода) імені Івана Виговського — це престижна міжнародна відзнака, заснована Інститутом східних студій у Варшаві. Вона відзначає видатних громадян України за розвиток науки, культури, громадського життя та зміцнення українсько-польського партнерства.



Лауреати отримують грант на проведення дослідницької та викладацької діяльності в Польщі. Переможці мають можливість стажуватися, проводити дослідження та читати лекції в кількох провідних польських університетах протягом 12 місяців.

лучанку Ольгу Кревську призначили заступницею Міністра цифрової трансформації з євроінтеграції

