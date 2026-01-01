У Луцьку анансували Фронтеру: коли відбудеться фестиваль

Міжнародний літературний фестиваль "Фронтера" цьогоріч відбудеться 25–26 липня у Луцьку вже вшосте. Організатори також визначили фокус-тему й оголосили імена перших учасників.

Про це стало відомо з пресрелізу, наданого Суспільне Культура.

Фокусною темою цьогорічного фестивалю стали "Межі причетності". Організатори зазначають, що йдеться про вибір не залишатися осторонь і про спільність, яка стає опорою.

У межах теми обговорюватимуть відповідальність і безвідповідальність, включеність і виключеність із життя спільноти, а також те, як формуються та змінюються межі причетності під впливом війни, культури та спільного досвіду.

Куратор програми фестивалю Микита Москалюк наголошує, що цьогорічні дискусії торкатимуться внутрішніх і зовнішніх поштовхів до дій і бездіяльності, а також того, як мистецтво фіксує ці процеси.

"Знаю, що «Фронтера» знову стане місцем зустрічі та перезарядки, але й сподіваюся, що нагадає: наше «разом» складається з внеску кожного й кожної окремо", – додає Микита Москалюк.

У програмі фестивалю — дискусії, поетичні читання, музичні виступи, стендап і міждисциплінарні події за участі українських та іноземних авторів і авторок. Серед міжнародних учасників заявлені митці з Іспанії, Португалії, Нідерландів, Чилі, Польщі та інших країн.

Серед перших учасників фестивалю:

письменник і військовослужбовець Валерій Пузік;

поетка, літературознавиця, перекладачка Галина Крук;

письменник, перекладач і військовослужбовець Євген Лір;

журналістка, документалістка і телеведуча Мирослава Барчук;

письменниця, редакторка, журналістка і менеджерка літературних проєктів Анастасія Левкова.

Повну програму фестивалю організатори оголосять згодом.

