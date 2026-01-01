У Луцьку під час фестивалю їжі 15-річну дівчину уразило струмом на атракціоні: що кажуть організатори





Про це Ольга Бузулук.



Фестиваль тривав на території Луцького національного технічного університету з 8 по 10 травня. Про травмування дитини стало відом 22 травня. У Telegram-каналах поширили інформацію про те, що дитина через ураження струмом потрапила у лікарню.



Зі слів Ольги Бузулук, станом на 22 травня дівчинка перебуває вдома, її виписали із медзакладу.



Наразі поліція розслідує випадок за ч.2 ст 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років.



За фактом травмування дитини триває слідство, підозру ймовірним причетним до порушення правил безпеки поки не оголошували, додала Ольга Бузулук.



Що кажуть організатори фестивалю



Суспільне звернулося за коментарем до Луцького національного технічного універсистету. Зі слів речниці навчального закладу Олени Третяк, до організації локації під час проведення фестивалю універсистет не має відношення, організатори проводили захід на орендованій території.



Інцидент зі струмом телефоном прокоментувала піар-директорка фестивалю Софія Момонт. З її слів, наразі організатори заходу виступають у справі у якості свідків. Атракціон, через який травмувалась дитина, належить приватному підприємцю. "Із цим підприємцем у нас був договір суборенди. Наша робота з ним зараз призупинена", — зазначила Софія Момонт.



Також піар-директорка додала, що стан дівчини, яка 8 травня отримала ураження струмом, є задовільний, її матір у медзакладі відмовилася від госпіталізації. Припущень, що саме сталося з атракціоном організатори не висувають до завершення слідства.

