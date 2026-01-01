У Волинському драмтеатрі показали вишиванки з вистав, які зберігають історію героїв

У Волинському драмтеатрі показали вишиванки з вистав, які зберігають історію героїв
21 травня у фоє Волинського драмтеатру відбулася презентація заходу «Вишиванка, прожита сценою».

Про це повідомили на сторінці театру.

«День вишиванки у театрі – у колі театральної родини. Тут репрезентували вишиванки з вистав, які зберігали історії героїв, емоції та пам’ять багатьох постановок. Святкову атмосферу доповнили виступи артистів, тематичний розіграш, фотосесія та смачні частування», – йдеться в повідомленні.

Особливо символічно, що цього дня театральна родина була у вишиванках – як знак єдності та любові до рідної культури.

«Разом бережемо українські традиції та наповнюємо їх новими історіями!» – зазначають у театрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: театр, Луцьк, вишиванки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни застосовують проти українських полонених 695 форм тортур, - Лубінець
Сьогодні, 16:03
У Волинському драмтеатрі показали вишиванки з вистав, які зберігають історію героїв
Сьогодні, 15:30
У Луцьку в міжопалювальний період замінять 22 кілометри теплових мереж
Сьогодні, 15:19
Продали 13 авто вартістю майже 3 мільйони: на Волині викрили «схему» незаконного ввезення машин для ЗСУ
Сьогодні, 14:59
Пішов добровольцем у перші дні великої війни: у Луцьку зустріли звільненого з полону Андрія Артисюка
Сьогодні, 14:22
Медіа
відео
1/8