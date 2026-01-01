У Волинському драмтеатрі показали вишиванки з вистав, які зберігають історію героїв





«День вишиванки у театрі – у колі театральної родини. Тут репрезентували вишиванки з вистав, які зберігали історії героїв, емоції та пам’ять багатьох постановок. Святкову атмосферу доповнили виступи артистів, тематичний розіграш, фотосесія та смачні частування», – йдеться в повідомленні.



Особливо символічно, що цього дня театральна родина була у вишиванках – як знак єдності та любові до рідної культури.



«Разом бережемо українські традиції та наповнюємо їх новими історіями!» – зазначають у театрі.



21 травня у фоє Волинського драмтеатру відбулася презентація заходу «Вишиванка, прожита сценою».Про це повідомили на сторінці театру.

