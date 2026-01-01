Пішов на роботу - і не повернувся: у Луцьку зник безвісти чоловік

Поліція розшукує безвісти зниклого лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Ярошевич Володимир Олександрович, 16 серпня 1966 року нардження,  житель міста  Луцька,  08 травня  пішов з дому на роботу та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: 175-180 см, худорлявої статури, волосся сиве, коротко стрижене, голубі очі.

Має татуювання на пальці руки у вигляді цифр. Може втрачати пам’ять.

"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466, 0954836013 або 102", - зазначають у поліції.


