Пішов на роботу - і не повернувся: у Луцьку зник безвісти чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Ярошевич Володимир Олександрович, 16 серпня 1966 року нардження, житель міста Луцька, 08 травня пішов з дому на роботу та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети безвісти зниклого: 175-180 см, худорлявої статури, волосся сиве, коротко стрижене, голубі очі.



Має татуювання на пальці руки у вигляді цифр. Може втрачати пам’ять.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466, 0954836013 або 102", - зазначають у поліції.





