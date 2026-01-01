Росіяни застосовують проти українських полонених 695 форм тортур, - Лубінець
Сьогодні, 16:03
В Офісі омбудсмена зафіксували, що росіяни застосовують проти українських полонених 695 форм різних тортур — це, зокрема, побиття, фізичне катування, сексуальне насильство, психологічне катування.
Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час презентації проєкту «Зроблено в росії. Доставлено в полон», який розповідає про російські воєнні злочини, пише Громадське.
Омбудсмен розповів, що полонених душать, нацьковують на них собак, бʼють електрошокерами, змушують по 18 годин стояти на одному місці, а якщо сісти — теж будуть бити.
«Один із видів тортур — перукарня. Під час гоління <росіяни> зрізають не тільки волосся, а шматки шкіри на голові. Якщо людина починає кричати, її бʼють фізично чи електрошоком», — сказав Лубінець.
Він окремо наголосив на відсутності міжнародної реакції. Зокрема, на подію запросили представників МКЧХ, однак ніхто з них не прийшов.
«Вони не хочуть вчергове чути, що проблема — з виконанням їхнього мандата», — заявив Лубінець.
Він розповів, що встановив прямий контакт із Тетяною Москальковою, яка до березня була уповноваженою з прав людини в рф, бо робота представників МКЧХ, які мали б виступати посередниками, не мала результатів.
За даними Офісу омбудсмена, 2112 українських військовополонених були незаконно засуджені росією на тривалі терміни — до 20 і 30 років. Близько 250 з них — це бійці «Азову».
Керівник Об'єднаного центру Служби безпеки України Андрій Пастернак додав, що засудження та російські судові процеси над полоненими «дуже впливають» на обміни, бо росіяни в такий спосіб «намагаються підняти ціну».
Росія передала Україні 375 тіл військових і цивільних, які були верифіковані як полонені. 149 українських військовополонених, яких верифікували, були закатовані.
