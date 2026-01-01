Продали 13 авто вартістю майже 3 мільйони: на Волині викрили «схему» незаконного ввезення машин для ЗСУ
Сьогодні, 14:59
На Волині трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у незаконному ввезенні автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ та їх подальшому продажі. Йдеться про щонайменше 13 машин загальною вартістю майже 3 мільйони гривень.
Про це 22 травня повідомили Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише Суспільне.
За даними слідства, організатором був 41-річний житель Ковеля. Він відповідав за придбання автомобілів за кордоном, їх ввезення в Україну та подальшу реалізацію. Інші учасники приймали транспортні засоби на території України, ремонтували, шукали покупців і продавали.
Також до схеми залучили ще двох чоловіків, які оформлювали та подавали декларації про гуманітарну допомогу. Прикордонники кажуть: у документах вони зазначали неправдиві відомості щодо мети ввезення автомобілів.
Під час обшуків у фігурантів вилучили документи благодійних організацій, декларації про гуманітарну допомогу, реєстраційні талони, акти приймання-передачі, номерні знаки, а також автомобілі, ввезені в Україну як благодійна допомога.
Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 3 статті 201-4 Кримінального кодексу України — незаконне ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги, вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пособникам інкримінують частину 2 цієї ж статті, яка передбачає від 5 до 7 років ув’язнення.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 22 травня повідомили Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише Суспільне.
За даними слідства, організатором був 41-річний житель Ковеля. Він відповідав за придбання автомобілів за кордоном, їх ввезення в Україну та подальшу реалізацію. Інші учасники приймали транспортні засоби на території України, ремонтували, шукали покупців і продавали.
Також до схеми залучили ще двох чоловіків, які оформлювали та подавали декларації про гуманітарну допомогу. Прикордонники кажуть: у документах вони зазначали неправдиві відомості щодо мети ввезення автомобілів.
Під час обшуків у фігурантів вилучили документи благодійних організацій, декларації про гуманітарну допомогу, реєстраційні талони, акти приймання-передачі, номерні знаки, а також автомобілі, ввезені в Україну як благодійна допомога.
Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 3 статті 201-4 Кримінального кодексу України — незаконне ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги, вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пособникам інкримінують частину 2 цієї ж статті, яка передбачає від 5 до 7 років ув’язнення.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Продали 13 авто вартістю майже 3 мільйони: на Волині викрили «схему» незаконного ввезення машин для ЗСУ
Сьогодні, 14:59
Пішов добровольцем у перші дні великої війни: у Луцьку зустріли звільненого з полону Андрія Артисюка
Сьогодні, 14:22
Росіяни в полоні закатували до смерті військового медика «Азову» Олександра Крохмалюка
Сьогодні, 13:48