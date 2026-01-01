Продали 13 авто вартістю майже 3 мільйони: на Волині викрили «схему» незаконного ввезення машин для ЗСУ





Про це 22 травня повідомили Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише



За даними слідства, організатором був 41-річний житель Ковеля. Він відповідав за придбання автомобілів за кордоном, їх ввезення в Україну та подальшу реалізацію. Інші учасники приймали транспортні засоби на території України, ремонтували, шукали покупців і продавали.



Також до схеми залучили ще двох чоловіків, які оформлювали та подавали декларації про гуманітарну допомогу. Прикордонники кажуть: у документах вони зазначали неправдиві відомості щодо мети ввезення автомобілів.



Під час обшуків у фігурантів вилучили документи благодійних організацій, декларації про гуманітарну допомогу, реєстраційні талони, акти приймання-передачі, номерні знаки, а також автомобілі, ввезені в Україну як благодійна допомога.



Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 3 статті 201-4 Кримінального кодексу України — незаконне ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги, вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пособникам інкримінують частину 2 цієї ж статті, яка передбачає від 5 до 7 років ув’язнення.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

