Росіяни в полоні закатували до смерті військового медика «Азову» Олександра Крохмалюка

Олександра Крохмалюка — військового медика, який у 2016 році долучився до «Азову», — закатували до смерті в російському полоні.



Про це повідомив заступник командира 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав Паламар (Калина), пише



Тіло Олександра Крохмалюка повернули у вересні 2025 року в межах репатріації «1000 на 1000». За даними судово-медичної експертизи у Львові від 22 вересня 2025 року, причиною смерті був перелом ребер та тупа травма грудної клітини.



«Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених — це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна», — каже Паламар.



Святослав Паламар закликав українських посадовців, правозахисників та дипломатів говорити про випадки смерті українських військових від катувань «з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах».



«Повернення українських військовополонених та військовополонених “Азову” є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону», — додав заступник командира 1 корпусу Нацгвардії «Азов».



Олександр Крохмалюк долучився до «Азову» у 2016 році як військовий медик, на момент потрапляння в полон він був начальником медичної служби. За словами Паламаря, Крохмалюк вийшов у полон із «Азовсталі», пройшов Оленівку та катівню Таганрога. Останнє відоме місце утримання Олександра — СІЗО-2 в Камишині.



Донька загиблого, Софія Крохмалюк, повідомила, що з Олександром прощатимуться 24 травня на Соборній площі в Черкасах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

